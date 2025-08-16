24.6 C
ATTUALITA'

Addio a Pippo Baudo

Addio a Pippo Baudo

Il noto conduttore televisivo è mancato sabato 16 agosto all’età di 89 anni

Baudo è stato uno dei pilastri della televisione italiana, insieme a Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Corrado, è stato per molti anni un punto di riferimento soprattutto per la Rai.

All’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio, era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936 e ha condotto programmi come Fantastico, Canzonissima, il festival di Sanremo, Domenica In, entrando attraverso i suoi programmi, nelle case di milioni di italiani.

Con lui si chiude definitivamente un gruppo meraviglioso di conduttori televisivi che hanno inoltre scoperto e lanciato diversi personaggi attualmente attivi nel mondo della musica e dello spettacolo.

Grazie Pippo

