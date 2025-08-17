32.3 C
Nina è sparita. Aiutateci a trovarla. Offriamo ricompensa

«Aiutateci a trovare Nina».

E’ questo l’appello lanciato da una famiglia di turisti nella zona di Civitavecchia. Nina è un cane di piccola taglia, di colore nero, senza collare e solo con il microchip.

Tutto è successo alla vigilia di ferragosto, giovedì 14 intorno alle ore 18. E’ sparita da via Valdambrini  a Santa Marinella ed è stata avvistata sui binari nei pressi del parco delle Camelie e nulla più.  Da allora non si hanno più notizie.

«Se qualcuno dovesse vederla è pregato di contattare uno dei nostri numeri telefonici:  392.1980442,  340.7280982, 328.2487293», conclude Andrea

Articoli

