Spirit de Milan: arrivano gli appuntamenti di luglio

L’estate è ufficialmente sbocciata anche allo SPIRIT DE MILAN, il locale dal sapore vintage incastonato nell’ex fabbrica della Bovisa, e per tutto il mese di luglio il programma sarà più ricco che mai: una vera e propria rassegna di musica, teatro e cultura popolare capace di unire generazioni e stili in un’atmosfera autentica, conviviale e sempre sorprendente.

Il nuovo mese di programmazione arriva dopo la Festa delle Feste del 25 giugno: un successo clamoroso, un vero inno alla milanesità e alla cultura popolare che ha visto la partecipazione di oltre mille persone.

Un viaggio emozionante tra musica, teatro, cabaret e ballo, che ha celebrato i primi dieci anni del locale con un cast eccezionale: sul palco si sono alternati ospiti amatissimi come Ale e Franz, Paolo Rossi, Alberto Patrucco, oltre agli scatenati MahBuhBah e a straordinari show di danza che hanno attraversato tutti gli stili della casa, dallo swing al tango, dal folk all’irlandese.

Un’atmosfera travolgente, culminata con una grande torta di compleanno condivisa da tutto il pubblico: una serata indimenticabile che ha riassunto in poche ore l’anima dello Spirit de Milan.

Per quanto riguarda il nuovo programma, è partito ieri martedì 1 luglio, con una nuova edizione – in versione estiva – di Ca.Bar.Et Boh.Visa., un mix scoppiettante di cabaret e canzoni milanesi che tornerà anche nei martedì successivi del mese (8, 15, 22 e 29 luglio) alle 22:00, portando sul palco ironia, storie di città e un pizzico di follia.

Oggi mercoledì 2 luglio, sarà protagonista la musica irlandese con l’Irish night dei Keily’s Folk, e lo stesso spirito folk tornerà mercoledì 30 con un’altra serata dedicata alle atmosfere dell’Isola di Smeraldo.

Tra gli altri appuntamenti del mercoledì il 16 luglio con Cristal, serata milonga con tango argentino, e il 23 con il ritorno di “Perché ci vuole orecchio – Open Mic”, lo spazio libero per cantautori, poeti e performer di ogni genere.

Giovedì si aprirà la serie estiva di Barbera & Champagne con i Teka P. (3 luglio), una serata tra teatro-canzone e poesia popolare. Il format tornerà ogni giovedì: il 10 luglio con Luca Maciacchini, il 17 con The Cadregas e il 31 per l’ultimo appuntamento del mese.

Il venerdì è sempre sinonimo di Bandiera Gialla, la serata anni ’60 e ’70 più amata della città: il 4 luglio si ballerà con i Dance Angels, l’11 con il coloratissimo Divina Show, il 18 con i travolgenti Re-Beat e il 25 luglio con Mary & The Quants.

I sabati saranno tutti all’insegna dello swing con le amatissime Holy Swing Night: il 5 luglio sarà speciale grazie alla presenza dei Coquette Jazz Band, seguiti il 12 da Swing Faces e il 19 e 26 luglio con altre due serate imperdibili di ballo e jazz dal vivo.

Le domeniche saranno come sempre il cuore autentico dello Spirit, tra relax, aperitivi, musica dal vivo e danze sotto le stelle.

Il 6 luglio si parte già dal pomeriggio con il concerto di Mauro Ferrarese e in serata Spirit in Blues con Betta & Luti. Il 13 luglio alle 18:00 appuntamento con l’Hot Jazz Club, seguito alle 21:30 dal concerto dei Mus Pie. Il 20 e il 27 luglio doppia dose di blues con due set live, uno alle 18:00 e uno alle 21:30, per chiudere la settimana con energia e passione.

Come di consueto, il lunedì lo Spirit de Milan rimarrà chiuso per ricaricare le batterie in vista di una nuova settimana di eventi.

Il programma completo degli eventi di luglio è disponibile al seguente link: https://spiritdemilan.it/calendario-luglio-2025/.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

