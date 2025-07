Il ritorno di Dominika Zamara alla Carnegie Hall di New York.

L’anno scorso il pubblico della Carnegie Hall di New York, ha potuto assistere al debutto (presso la Weill Recital Hall) del soprano Dominika Zamara.

Ma quell’episodio non è stato altro che un nuovo inizio, la Zamara è tornata proprio in quella sala, un ritorno molto atteso dagli amanti della grande musica.

La dimostrazione dell’affetto che il pubblico a Stelle e Strisce ha nei suoi confronti ne è prova inequivocabile. la sua prima tournée in America risale al 2011, da li in poi è stato un susseguirsi di impegni artistici oltremanica, tra concerti e opere. Ma proprio nella Grande Mela la Zamara ha concepito di avere un’affinità elettiva con la musica contemporanea, non a caso il Maestro James Adler ha voluto la sua voce, interpretazione ed espressività per cantare la sua nuova creatura: “Alleluia For Peace” (un’anticipazione, la stessa composizione del Maestro James Adler sarà presentata a Roma in ottobre).

Ma partiamo con ordine: siamo la chiusura della serata, fa ingresso nel palco la Zamara (per l’occasione vestita dalla stilista Marta Jane Alesiani), con The Lehner String Quartet, un’istituzione nel panorama musicale newyorchese. I virtuosismi dei cinque musicisti si fondono per donare un’esperienza uditiva unica nel suo genere. Sin dalla partenza dello strumentale all’entrata della voce, in una perfetta armonia, un viaggio onirico all’interno di questa “Alleluia For Peace”.

Finita l’esibizione si leva uno scroscio interminabile di applausi e una standing ovation, la serata si chiude con l’inchino dei musicisti. Dopo il concerto abbiamo raggiunto il Maestro Adler, presente in Sala, per un commento a caldo: “Sono stato chiamato sul palco per un inchino con la solista stellare Dominika e il Quartetto Lehner. Abbiamo ricevuto un applauso travolgente, lungo e prolungato, una risposta molto emozionante. È stato speciale essere in quel momento e con questi grandi artisti”. Continua il M° James Adler, “Congratulazioni a Dominika Zamara, ai membri del Quartetto Lehner, alla Dott.ssa Anna Ouspenskaya e a James Welch, direttori delle Sale Concerti Virtuali Sound Espressivo! È stata una serata stellare”!

