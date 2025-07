Disponibile in digitale, l’album live: “La Notte Dei Serpenti 2024”

In attesa della terza edizione de LA NOTTE DEI SERPENTI, il concertone ideato e diretto dal Maestro ENRICO MELOZZI che celebra la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale che si terrà il 20 luglio presso lo Stadio del Mare di Pescara, da lunedì 30 giugno, l’album live “La Notte Dei Serpenti 2024” è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

Con la produzione artistica di Enrico Melozzi, l’album contiene le registrazioni live dei canti popolari che sono stati proposti nel corso dell’evento dello scorso anno, suonati dai musicisti abruzzesi, accompagnati dall’orchestra dei serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Questa la tracklist dell’album “La Notte Dei Serpenti 2024”:

1. Cicirinella; 2. Vola Vola; 3. La notte scura; 4. Marocche e Frusce; 5. Taglia la Testa al Gallo; 6. Saltarello; 7. All’orte; 8. Li Misciarule; 9. Marattè; 10. La Camparite; 11. La Jerva e lu Cannete; 12. Maremaje;13. La Fija Me.

Dopo il successo della 2ª edizione e l’ottimo risultato in termini d’ascolto per la messa in onda in prima serata su Rai2, il 20 luglio condurrà l’evento anche quest’anno ANDREA DELOGU ed è confermata la messa in onda televisiva prossimamente nel prime time di Rai2.

