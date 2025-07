Nuovo appuntamento con il festival ‘Cornetto battiti live’

Oggi, lunedì 21 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale.

Nel terzo appuntamento si alterneranno sul palco e nelle esibizioni on the road da Galatina e Bitonto: Irama, Anna, Francesco Gabbani, Annalisa, Fedez, Fabio Rovazzi, Capo Plaza, The Kolors, Coma_Cose, Gabry Ponte, Rkomi, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Paola Iezzi, Dani Faiv, Gaia, Sophie and The Giants, Rhove, Clara, Tony Hadley e Bresh.

Ad accompagnare gli artisti, l’incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.

