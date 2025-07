“Arco”: film d’animazione diretto da Ugo Bienvenu che ha incantato il Festival di Cannes

I Wonder Pictures annuncia l’acquisizione per il territorio italiano di ARCO, il film d’animazione diretto da Ugo Bienvenu che ha incantato lo scorso Festival di Cannes e che ha vinto il premio principale, l’ambito Cristal per il lungometraggio, all’edizione 2025 del Festival internazionale del film d’animazione di Annecy.

E se gli arcobaleni fossero in realtà… dei viaggiatori spaziotemporali? Arco ha dieci anni e viene da un lontanissimo futuro.

Durante il suo primo viaggio nella sua tuta arcobaleno, perde il controllo e precipita nel suo passato, che è un futuro a noi prossimo.

Iris, una ragazza della sua stessa età, lo vede cadere dal cielo. Farà tutto il possibile per aiutarlo a tornare a casa.

Nel cast vocale originale, tra gli altri, Swann Arlaud, Vincent Macaigne, Alma Jodorowsky e Louis Garrel.

