Bollate: Chiusura temporanea della piattaforma ecologica

Il Comune di Bollate informa che lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025 la piattaforma ecologica comunale resterà chiusa al conferimento da parte dei cittadini.

La decisione si rende necessaria per consentire in sicurezza i lavori di sostituzione della pressa della stazione di trasferimento, evitando la compresenza di operazioni di cantiere e accesso degli utenti, che comporterebbe rischi per l’incolumità delle persone.

I lavori di demolizione e installazione della nuova attrezzatura saranno concentrati in queste due giornate, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

L’Amministrazione comunale si scusa per gli eventuali disagi e invita i cittadini a programmare i conferimenti in giorni alternativi a quelli di cantiere.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, è possibile scrivere a ambiente@comune.bollate.mi.it

www.comune.bollate.mi.it

