Frida Bollani Magoni all’alba per Festival Villa Arconati

La seconda tappa del Festival – domenica 6 luglio alle 6 del mattino – riprende una piccola tradizione inaugurata qualche anno fa, quella del concerto all’alba.

Villa Arconati in un’alba estiva regala colori e sensazioni uniche, come sanno le centinaia di persone che l’hanno scoperta negli spettacoli mattutini. Quest’anno a sonorizzare l’alba ci sarà FRIDA BOLLANI MAGONI, giovane e già quotata performer per voce e piano, che per il suo nuovo tour intitolato “Semplicemente Frida” sarà accompagnata da Mark Glentworth, percussionista inglese di lunga esperienza che arricchirà il suono di Frida, che per l’occasione suonerà il piano elettrico.

Per provare l’esperienza unica e suggestiva di vivere il passaggio dall’oscurità della notte ai colori dell’aurora si potrà partecipare alla passeggiata in compagnia che condurrà dal centro della città, percorrendo sentieri immersi nella natura del Parco delle Groane fino agli splendidi giardini storici di Villa Arconati. In collaborazione con Gruppi di Cammino Bollate. Partenza ore 5.00 da Bollate e Garbagnate. Al termine del concerto sarà possibile gustare una deliziosa colazione nella Corte Nobile della Villa.

Dopo il grande successo riscontrato nelle sue precedenti tournée, dove ha conquistato il pubblico italiano e straniero con il suo talento e la sua personalità, Frida riparte con un nuovo tour dal titolo “Semplicemente Frida”, che segna l’inizio di una nuova e vibrante fase della sua carriera musicale.

Con questo nuovo spettacolo, FRIDA BOLLANI MAGONI, da oggi semplicemente “FRIDA”, si presenta al pubblico con una proposta artistica più matura e autentica, pronta ad abbandonare le etichette per abbracciare una dimensione più personale e intima. Il tour è anche un’opportunità per scoprire il nuovo suono della sua musica. Con sonorità più moderne e contemporanee, grazie all’inserimento di strumenti elettronici, il nuovo repertorio include brani originali, che riflettono la sua evoluzione artistica, insieme a nuove interpretazioni di successi internazionali. Ad accompagnarla sul palco, il musicista britannico Mark Glentworth, che contribuisce a dare una nuova energia alla performance e un ulteriore arricchimento musicale.

“Dopo questi cinque meravigliosi anni – commenta Frida – pieni di esperienze fantastiche, il 2025 rappresenta un cambiamento, e io non vedo l’ora di presentarvi la Frida che preferisco, la Frida più adulta, che però non smetterà mai di imparare, e che affronta la vita con un sorriso. In questo spettacolo porteremo più tecnologia sul palco e tanta, bella musica nuova, grazie anche al mio collaboratore musicale Mark Glentworth e a tutto il mio team che mi aiuta sempre tanto nel realizzare le mie idee. Non vedo l’ora di salire sul palco!”



Un’altra novità che accompagna il tour è la scelta di Frida di suonare il pianoforte elettrico, un elemento che contribuirà a dare un carattere più moderno e dinamico alla sua performance. Inoltre, in un segno di intimità e di connessione diretta con il pubblico, Frida si esibirà rivolta verso gli spettatori, per rendere ogni concerto un momento di vicinanza e condivisione.

Frida è, inoltre, già al lavoro sul suo nuovo album, che potrebbe vedere la luce nel corso del 2025, segnando un ulteriore passo nella sua crescita artistica. Il nuovo disco, in fase di produzione, promette di essere un nuovo capitolo musicale ricco di sorprese, in perfetta sintonia con il suo nuovo sound e il suo approccio più intimo e personale.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia