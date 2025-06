In Umbria la nona edizione del “Festival Internazionale Green Music 2025”

C’è un momento, tra il silenzio dell’alba e il respiro della natura, in cui la musica diventa qualcosa di più: non solo suono, ma esperienza, emozione, viaggio.

In quell’attimo nasce il Festival Internazionale Green Music, che trasforma, ancora una volta, l’Umbria – e non solo – in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La nona edizione, da giugno a novembre, con 100 concerti in 40 comuni, oltre 200 artisti da 4 continenti darà vita a un racconto collettivo fatto di note, paesaggi e incontri.

L’ultima tappa è la realizzazione di un sogno con un concerto alla Carnegie Hall di New York, il 17 novembre 2025.

Il Green Festival è un progetto unico nel suo genere, il più grande “green” in Italia, nato da una visione, quella del Maestro Maurizio Mastrini musicista che ne è anche il Direttore Artistico, che ha saputo trasformare un sogno locale in un evento globale, senza perdere, tuttavia, il contatto con la terra, l’anima, la bellezza autentica.

Ogni concerto è pensato per rispettare l’ambiente e valorizzare i luoghi: si suona tra le vigne, nei boschi, nei borghi medievali, tra le pietre antiche e le luci naturali.

Tutti gli eventi sono a impatto zero e sempre a ingresso libero, per rendere la cultura un bene accessibile a tutti.

Tanti gli ospiti tra cui spiccano Orietta Berti, Luca Barbarossa, Alessandro Haber, Stefano Fresi, Tony Esposito, José Cuenca insieme a tanti altri artisti pronti a intrecciare la loro arte con il silenzio e la luce dei luoghi che li accolgono.

Il Festival Internazionale Green Music non è solo un insieme di eventi, ma una dichiarazione d’amore per la natura, per l’arte, per l’umanità.

Un invito a rallentare, ad ascoltare con tutti i sensi, a lasciarsi sorprendere da ciò che è semplice e profondo.

Perché la musica può cambiare il mondo, se nasce dall’ascolto della terra, degli altri, di noi stessi.

Programma completo e aggiornamenti www.festivalinternazionalegreenmusic.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia