“Il cielo è di tutti”: il 10 maggio all’Arena di Verona, l’evento musicale per famiglie

Un’adesione che supera ogni aspettativa. Saranno 800 i bambini, provenienti da ben 33 cori di voci bianche di tutta Italia, che, sabato 10 maggio, prenderanno parte al primo evento areniano per famiglie ‘Il cielo è di tutti’.

Un inno alla felicità e al futuro cantato dai piccoli artisti che coloreranno platea e palcoscenico dell’anfiteatro scaligero. L’Arena di Verona, il teatro all’aperto più grande al mondo, accende i riflettori sul mondo dell’infanzia, grazie al contributo del family partner Generali Italia.

E realizza un sogno: riunire centinaia di famiglie nel nome della musica e del canto italiano. A ruba i biglietti in vendita da qualche settimana.

Sarà un concerto per piccoli cori e grandi sogni. Sul palcoscenico areniano il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, con le più belle canzoni dello Zecchino d’Oro, accompagnato dai cori della Galassia dell’Antoniano provenienti da tutta Italia, e con la partecipazione del Maestro Stefano Nanni.

A presentare l’evento dal vivo sarà Walter Rolfo, scrittore, autore e appassionato di illusionismo, già testimonial di Generali per il progetto “Vite – Storie di Felicità” con la Fondazione della Felicità ETS di cui è il Presidente.

Non mancherà il divertimento, grazie alla partecipazione straordinaria di Mìmi e Nartico, i due talent dello Zecchino d’Oro, e alla collaborazione con Rai Radio Kids che seguirà l’evento e sarà presente sul palcoscenico con i presentatori Marco Di Buono e Arianna Ciampoli.

Un evento a tutto tondo che coinvolgerà genitori e bambini presenti. Il concerto rientra nella rassegna Arena Young, il progetto artistico-formativo di Fondazione Arena per scuole, giovani e famiglie realizzato anche grazie al supporto della Provincia di Verona.

Ispirato alla poesia di Gianni Rodari, contenuta nel volume Filastrocche in cielo e in terra pubblicato per la prima volta nel 1960, lo spettacolo sarà un connubio di musica, intrattenimento e solidarietà.

Centinaia di voci in un unico coro d’amore e fratellanza: l’evento sosterrà Operazione Pane, la campagna di Antoniano, abbinata allo Zecchino d’Oro, che supporta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo, accogliendo persone e famiglie in difficoltà.

I biglietti, 5 euro per gli under 14 e gli over 65 e 10 euro per gli adulti, sono in vendita sul sito arena.it, all’interno del circuito Ticketone e alla biglietteria dell’Arena a Verona.

