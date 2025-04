Ginevra Fenyes tra i 100 Talenti Under 30 di Forbes Italia

Comica, attrice, cantautrice e content creator con 441mila follower su Instagram e 174mila su TikTok, Ginevra Fenyes è stata scelta da Forbes Italia per la prestigiosa selezione dei Talenti Under 30 per l’anno 2025, giunta all’ottava edizione.

Sono 100 ragazzi che, in modi diversi, stanno cambiando il Paese e il mondo, promotori delle idee più innovative in dieci categorie.

La giovane artista fiorentina è stata selezionata per la categoria Media & Marketing insieme ad altri 11 talenti del mondo dell’informazione, della comunicazione e dei media.

https://forbes.it/2025/04/10/under-30-forbes-italia-2025/

