Pink Floyd: online il video di “One Of These Days”

Nel 1971, i PINK FLOYD — ormai lanciati verso la fama mondiale — furono la prima band a esibirsi a Pompei. Quel concerto si trasformò in un film leggendario uscito l’anno seguente e in un disco live diventato cult, due opere imprescindibili che oggi tornano a far sognare: “PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII”!

Da venerdì 11 aprile, è online un estratto dell’iconica esibizione di “One Of These Days”: https://youtu.be/-Kwo23_alj0.

Dal 24 al 30 aprile sarà nei cinema l’epocale film concerto del 1972 diretto da Adrian Maben.

In Italia la distribuzione nelle sale è un’esclusiva Nexo Studios (nexostudios.it).

Trafalgar Releasing e Sony Music Vision distribuiranno il film concerto in cinema selezionati e IMAX a livello internazionale.

Prevendite: www.pinkfloyd.film

Exteded trailer: www.youtube.com/watch?v=G734EAfiJZ4

Short trailer: www.youtube.com/watch?v=_x1gWl0LQgw

