“Se ci lasciassimo domani” , il nuovo singolo di Angie

Il singolo, il primo brano della cantautrice ad uscire nel 2025, inizia come fosse una ballata acustica e si trasforma poi in una midtempo pop-urban, in cui la chitarra fa sempre da contraltare alle melodie catchy e vibranti e ai testi sempre onesti e coraggiosi di Angie.

La canzone è scritta con Andrea Campi, Emanuele Cotto e Pietro Posani ed è prodotta da Etta, Brail e Pietro Posani.

Il concept ruota attorno alla domanda “Se ci lasciassimo domani, cosa succederebbe?”: ciò implicherebbe andare ad un concerto da soli, vendere la casa in cui si vive assieme, riempire scatoloni. Il ritornello smentisce la narrativa alla fine: “c’è un silenzio devastante se non resti”.

“È un pezzo molto importante per me, l’ho scritto un anno fa e l’ho tenuto chiuso dentro una scatola aspettando il momento giusto per farlo uscire” – commenta Angie. “Cosa metterei io nello scatolone? Sicuramente il mio passato. Con questa canzone per me è come se si chiudesse un cerchio e si aprisse un nuovo capitolo della mia vita, anche musicale”.

“Se ci lasciassimo domani” segue la pubblicazione dell’ultimo singolo “Scorpione”, con cui l’artista ha partecipato in gara a Sanremo Giovani 2024, e del brano “Vent’anni”.

https://www.universalmusic.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia