Anche questa settimana, lo Spirit de Milan si anima con un calendario ricco di musica, ballo e intrattenimento, tra cabaret, swing, jazz e blues, senza dimenticare il grande party di Carnevale

Martedì 4 marzo torna l’appuntamento con il Ca.Bar.Et Boh.Visa, una serata tra musica e cabaret milanese con ospiti a sorpresa. Un mix di ironia, tradizione e talento per una serata imperdibile.

Mercoledì 5 marzo spazio ai nuovi talenti con Perché ci vuole orecchio – Open Mic, l’occasione perfetta per cantanti e band emergenti che vogliono esibirsi sul palco dello Spirit de Milan. Il microfono è aperto per tutti coloro che desiderano far conoscere la propria musica, con un set acustico che esalta ogni performance. Per partecipare, basta iscriversi compilando il form online https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

Giovedì 6 marzo la tradizione meneghina torna protagonista con Barbera & Champagne, questa volta con il trio Ciaparatt, che farà rivivere il repertorio della canzone popolare milanese reinterpretando brani di grandi artisti come Gaber, Jannacci, Cochi e Renato, I Gufi e Svampa. Un tuffo nella storia musicale della città, tra ironia e poesia.

Venerdì 7 marzo sarà una serata speciale con il Carnival Party – Speciale Bandiera Gialla!

Per celebrare il Carnevale ambrosiano, il palco vedrà protagonista Alexandra Drag Queen, pronta a incendiare la pista con la sua voce e la sua carica travolgente, alternando evergreen della dance music e momenti di puro spettacolo. A seguire, il dj set di Mariano Rano, che farà ballare tutti con i suoi mitici 45 giri in vinile. Una notte di pura energia!

Sabato 8 marzo è il momento della Holy Swing Night, la serata dedicata agli amanti del lindy hop e dello swing. Questa volta sul palco i Night Stompers, formazione milanese di musicisti esperti, capitanata da Stefano Bassalti alla tromba, che trasporterà il pubblico in un viaggio tra le atmosfere della Swing Era.

Domenica 9 marzo si parte con l’apertura per il pranzo per poi lasciare spazio nel pomeriggio allo Hot Jazz Club, che ospiterà i Jambalaya Six. Questo storico ensemble milanese, ispirato alla tradizione di New Orleans, torna sul palco dello Spirit con il suo sound energico e autentico.

Alle 18:00 Aperitivo in Osteria con El Roberto e El Maurizio, che faranno rivivere il repertorio delle osterie milanesi tra canzoni e canti popolari da condividere tutti insieme.

Infine, la serata si chiude con Spirit in Blues, che vedrà protagonisti i Limido Bros. Prima del concerto, alle 20:45, una lezione gratuita di primi passi di blues dance, aperta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo stile di ballo.

Poi, alle 21:30, la band salirà sul palco per un concerto carico di emozioni, con un blues viscerale e trascinante, perfetto per concludere la settimana con il giusto ritmo.

Dal 14 al 16 marzo sarà possibile immergersi nel verde suggestivo di SPIRIT OF IRELAND, unendo l’energia contagiosa dello Spirit de Milan a un mix di tradizione e innovazione.

Tre giornate in cui saranno protagonisti workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e piatti tipici per l’unico festival in Italia con due band in arrivo direttamente dall’isola verde, l’Irish Quartet e i Tribesmen!

Programma: https://www.spiritofireland.it/programma/.

Biglietti in prevendita: https://www.spiritofireland.it/biglietti/.