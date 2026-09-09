Bollate: il Comune cerca un agente di Poliza Locale

Il Comune informa che è stata indetta una selezione per la copertura di 1 posto per il profilo professionale di AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI (Ex Cat. C) mediante mobilità esterna, da assegnare alla Struttura Autonoma Polizia Locale e Protezione Civile.

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato. Il termine per la presentazione delle domande, è il 7 ottobre

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https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/2ba3ab3c0bc547d6a558074e59f7e15f

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https://oldsite.comune.bollate.mi.it/bando-di-concorso/avviso-di-mobilita-esterna-art-30-d-lgs-165-2001-per-la-copertura-di-n-1-posto-dellarea-istruttori-con-il-profilo-professionale-di-agente-di-polizia-locale-da-assegnare-alla-struttura-autonoma-po/

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