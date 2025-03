Si torna in Biblioteca con diversi appuntamenti culturali.

Ecco cosa prevede il programma per il periodo dal 7 al 15 marzo 2025.

Venerdì 7 marzo. dalle 10 alle 12

Informatica per tutti, Uso del tablet

In Biblioteca, incontro aperto a tutti per capire e porre domande sul alcuni temi legati agli strumenti informatici che utilizziamo tutti i giorni.

Docente: Roberto Ranzani. Con la collaborazione di Csbno.

Ingresso libero.

Sabato 8 marzo ore 10,30

Metti un sabato in biblioteca. Letture animate per bambini dai 4 agli 8 anni.

Nella Biblioteca di Cassina Nuova (via Pace 1), evento a cura dei volontari

ingresso libero sino all’esaurimento dei 20 posti disponibili.

Sabato 8 marzo 2025 ore 16,30

Bibliofilo

Nuovi entusiasmanti progetti, per trascorrere del tempo insieme lavorando a maglia e uncinetto!

Ingresso libero

Mercoledì 12 marzo ore 15,00

Pomeriggi creativi per pensionati attivi: Burraco in biblioteca!

Ingresso libero, sino ad esaurimento posti.

Sabato 15 marzo 2025 ore 14,30

Con le mani nella terra: i sabati nell’orto della biblioteca.

Passeggiata con barattolo, per bambini da 4 a 10 anni

Dall’orto della biblioteca alla Floricoltura Palma (Via Piave 36) per riempire il proprio barattolo di tesori! E’ richiesta la presenza di un adulto e di portare un barattolo con coperchio.

Max 25 bambini partecipanti.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti

Tutti i programmi del mese al link: https://quibollate.it/14845-2/

www.comune.bollate.mi.it

