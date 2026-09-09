Bollate: Appuntamenti in Biblioteca

14 e 28 settembre

Il gruppo di lettura è un incontro periodico in cui si discute insieme, ascoltandosi, un romanzo o una serie di racconti. Nato con la prima sede della biblioteca, ha visto succedersi negli anni conduzioni e partecipanti in un circolo e ricambio continuo.

Al piacere di leggere da soli, alcuni affiancano quello della condivisione, dello scambio, che spesso si allarga al consiglio di altri libri e altri autori.

Su sollecitazione dei partecipanti la Biblioteca ha messo in campo un ciclo di due incontri dal titolo: La cassetta degli attrezzi del lettore che saranno dedicati agli strumenti per leggere i romanzi. Cosa sia un romanzo, il ruolo del tempo e dei personaggi, come è organizzata la narrazione saranno alcuni degli argomenti trattati.

Online si terrà il 24 settembre alle ore 20,45 un incontro che riassumerà il contenuto dei due in presenza. Per partecipare all’incontro online, utilizzare il link nella notizia pubblicata sul sito del Comune, sezione eventi.

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