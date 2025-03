Dopo aver portato a teatro oltre 100.000 spettatori con i suoi show, MAURIZIO BATTISTA – istrionico comico, conduttore, attore – approda al cinema dal 3 aprile con TU QUOQUE.

Sono disponibili in prevendita i biglietti del film, prodotto da Ballandi Srl in collaborazione con Lml Group Srls e Alma Srl, diretto da Gianni Quinto, che firma soggetto e sceneggiatura assieme allo stesso Battista.

L’elenco delle sale che programmeranno la commedia è consultabile e sempre aggiornato su nexostudios.it.

Per festeggiare l’uscita nelle sale Maurizio Battista incontrerà il pubblico in occasione di un’anteprima speciale il 31 marzo alle ore 21.00 a Roma, presso il The Space Moderno.

Le prenotazioni per l’anteprima, sul sito del cinema (https://www.thespacecinema.it/al-cinema/roma-moderno).

Talento capace di trasformare ogni frammento della quotidianità in uno spettacolo irresistibile, con la sua comicità travolgente e genuina, anche in questo film Battista dimostra di saper leggere l’anima del pubblico, intrecciando racconti di vita, osservazioni fulminanti e battute pungenti.

La sua presenza scenica magnetica, unita a una capacità unica di improvvisare e coinvolgere, lo rendono un artista capace di far ridere e riflettere con la stessa intensità. Per questo Battista non è solo un comico: è un narratore della realtà, un maestro dell’ironia che riesce a unire leggerezza e profondità in ogni suo spettacolo.

Accanto a Battista, nel cast di TU QUOQUE troviamo Paolo Triestino, Francesca Antonelli, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Milena Miconi, Guglielmo Poggi, Jane Alexander, Lucianna De Falco, Benedetta Mazza, Stefano Antonucci, Giancarlo Ratti, Diego Verdegiglio, Salvatore Papaleo, Antonio Fiorillo, Gianfranco Phino, Osvaldo Fresia e Fabrizio Gaetani.

Prodotto da Ballandi Srl in collaborazione con Lml Group Srls e Alma Srl, TU QUOQUE è distribuito nelle sale da Nexo Studios in collaborazione coi media partner Il Messaggero, Comedy Central, MYmovies, Radio Radio e Teatro Olimpico.

