Cristiano Godano torna in veste solista con il nuovo album “Stammi accanto” (etichetta Al-Kemi Records di Ala Bianca Group / distribuzione fisico Warner Music / distribuzione digital Fuga) in uscita il 4 aprile in digitale, CD e vinile.

L’’album è disponibile in pre-order e pre-save: https://lnk.fuga.com/cristianogodano_stammiaccanto

“Stammi accanto”, con testi e musica di Cristiano Godano, prodotto insieme a Luca Rossi (Ustmamò, ecc.), è composto da otto brani inediti tra cui “Dentro la ferita” con Samuele Bersani.

Di seguito la tracklist:

1. Stammi accanto

2. Nel respiro dell’aria

3. Dentro la ferita (con Samuele Bersani)

4. Eppure so

5. Lode all’istante

6. Cerco il nulla

7. Ti parlerò

8. Vacuità

Il disco verrà presentato live in tour da Cristiano Godano accompagnato dai Guano Padano, la super band composta dal chitarrista Alessandro “Asso” Stefana (Vinicio Capossela, PJ Harvey, Mike Patton, Micah P. Hinson, Calexico), dal bassista e contrabbassista Danilo Gallo (cofondatore del collettivo indipendente El Gallo Rojo Records) e dal batterista Zeno De Rossi (batterista dell’anno Musica Jazz 2011).

Di seguito le prime date del “Stammi accanto tour” nei club:

8 aprile al Monk di Roma

12 aprile al The Factory di Verona

13 aprile al Locomotiv di Bologna

16 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano

17 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Le prevendite sono disponibili su ckashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati https://bit.ly/stammiaccanto-tour.

Il tour è prodotto da Kashmir.

Cristiano Godano si è aggiudicato la targa Gran Torino del Premio Buscaglione 2025 assegnata ogni anno a un cantautore che con la sua carriera artistica ha profondamente influenzato la musica italiana. Ritirerà il riconoscimento il 28 marzo al Supermarket Club di Torino.



