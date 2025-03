Da oggi 10 marzo, dal Teatro Carlo Felice di GENOVA al via le nuove date in Italia de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”, la straordinaria tournée mondiale in 4 continenti con cui UMBERTO TOZZI dà il suo addio alla scena live.

Questi concerti saranno l’ultima occasione per il pubblico di godere del repertorio di Umberto Tozzi con la prossimità e il coinvolgimento che solo lo spazio dei teatri può dare.

Le date del tour dopo il concerto si questa sera 10 marzo a Genova al Teatro Carlo Felice, proseguono il 13 marzo a Parma al Teatro Regio, l’1 e il 2 aprile a Torino all’Auditorium del Lingotto, il 4 aprile a Como al Teatro Sociale), il 5 aprile a Brescia al Teatro DisPlay, il 7 aprile a Legnano (MI) al Teatro Galleria, il 9 aprile a Cremona al Teatro Ponchielli, il 12 aprile a Treviglio (BG) al PalaFacchetti, il 14 aprile a Milano al Teatro Arcimboldi, il 16 aprile a Bologna al Teatro EuropAuditorium, il 17 aprile a Padova al Gran Teatro Geox, il 19 aprile a Bolzano al Palasport Stadthalle, Il 25 aprile ad Assisi (PG) al Teatro Lyrick, il 26 aprile ad Ancona al Teatro delle Muse, il 28 aprile a Firenze al Teatro Verdi, il 29 aprile a Montecatini Terme (PT) al Nuovo Teatro Verdi, il 2 maggio a Roma al Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 13 maggio a Sanremo (IM) al Teatro Ariston, il 16 maggio a Bari al Teatro Team, il 17 maggio a Lecce al Teatro Politeama Greco, il 19 maggio a Catania al Teatro Metropolitan, il 20 maggio a Palermo al Teatro Golden, il 23 maggio a Napoli al Teatro Augusteo e il 27 maggio a Trieste al Teatro Rossetti.

Il 5 OTTOBRE UMBERTO TOZZI celebrerà all’Arena di Verona LA GRANDE FESTA di “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”, un concerto evento, con grandi ospiti, che racchiuderà tutta l’emozione del pubblico che lo ha applaudito in tutto il mondo, e che ha cantato a squarciagola le sue hit senza tempo e luogo.

Lo speciale appuntamento all’Arena di Verona con “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” di Umberto Tozzi è uno degli eventi più attesi del sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

In sei decenni AIRC ha destinato circa 2,5 miliardi di euro alla migliore ricerca oncologica indipendente nel nostro Paese con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci.

Oggi AIRC è una grande comunità – 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari, 5.400 scienziati e 17 Comitati e uffici regionali – impegnata ad affrontare le sfide ancora aperte nell’ambito di prevenzione, diagnosi e cura del cancro.

I biglietti de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

