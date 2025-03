Il primo contenitore a Palazzo Isimbardi: saranno donati nei Paesi in via di sviluppo

La Città metropolitana di Milano patrocina e aderisce al progetto “Dona i tuoi occhiali usati”, promosso dal Distretto 108 lb4 Milano Città Metropolitana Lions Club.

Mercoledì 5 marzo, a Palazzo Isimbardi, il vicesindaco Francesco Vassallo ha incontrato Rossella Vitali, Governatore Lions International Distretto 108 lb4 Milano Città Metropolitana, Mauro Imbrenda, Presidente Centro Nazionale raccolta occhiali usati, Elisabetta Benatti, Presidente Lions Club Milano Colonne di San Lorenzo e Antonio Nitti, Officer distrettuale Focus Enti Locali Hinterland.

Per l’occasione l’associazione ha consegnato il primo raccoglitore di occhiali usati che sarà posizionato nella sede di via Vivaio 1, a Palazzo Isimbardi, cui seguirà il posizionamento di altri due contenitori, rispettivamente nelle sedi di via Piceno e via Soderini.

Il progetto prevede la raccolta di occhiali che saranno puliti, sistemati e catalogati in base alla gradazione per poi essere distribuiti dai volontari e dalle volontarie Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei Paesi in via di sviluppo.

Non solo, con il “Progetto Italia”, i Lions sono disponibili a fornire occhiali gratuitamente, con tipologie e caratteristiche specifiche, a istituzioni, enti, strutture, associazioni che ne fanno richiesta, nonché alle famiglie bisognose che i Club individuano sui loro territori.

Anche il personale dell’ente, attraverso il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione potrà beneficiare, in caso di bisogno, dell’importante iniziativa.

“Siamo contenti di poter offrire un supporto logistico per questa iniziativa solidale – afferma il vicesindaco Francesco Vassallo – Le nostre sedi ospiteranno i raccoglitori dove i cittadini e le cittadine potranno donare occhiali che non usano più ma che possono avere una nuova vita grazie all’impegno di volontari e volontarie. Non solo, apriamo anche interessanti opportunità per i dipendenti e le dipendenti che stanno affrontando difficoltà economiche ma che necessitano di supporti alla vista. Un esempio di collaborazione tra istituzioni e terzo settore a beneficio di tutto il territorio metropolitano”, commenta il vicesindaco della Città metropolitana di Milano, Francesco Vassallo.

“Siamo assolutamente felici di poter collaborare con le istituzioni e in particolare con la Città metropolitana di Milano. Abbiamo aperto un dialogo costante che ci porta ad essere alleati comuni su terreni diversi per un’iniziativa di primaria importanza per noi”, afferma Rossella Vitali, Governatore Lions International Distretto 108 lb4 Milano Città Metropolitana.

“Grande gioia nel poter collaborare con Distretto 108 lb4 e Città metropolitana; noi siamo lo strumento per mettere occhiali sul viso di persone bisognose. Con orgoglio è Milano la prima realtà con cui collaboriamo e auspichiamo che sia di esempio per tutte le altre realtà italiane”, aggiunge Mauro Imbrenda, Presidente Centro Nazionale raccolta occhiali usati.

