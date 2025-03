Prosegue l’innovazione tecnologica di Gruppo CAP nella gestione del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano

La green utility ha avviato su larga scala l’installazione di contatori smart con tecnologia NBIoT (Narrowband Internet of Things), con l’obiettivo per il 2025 di convertire all’incirca 20.000 contatori in smart meter, attraverso sia sostituzioni complete, sia adeguamenti di contatori meccanici già esistenti.

La tecnologia NBIoT è una soluzione all’avanguardia che consente la lettura centralizzata da remoto dei consumi, la trasmissione diretta e continua dei dati, la riduzione dei costi legati alla lettura dei contatori e che, inoltre, garantisce una fatturazione a saldo basata sui consumi effettivi degli utenti.

Un percorso iniziato nel 2016 verso la digitalizzazione totale

L’impegno di Gruppo CAP nel rinnovamento del parco contatori è partito già nel 2016 con l’adozione di smart meter letti in modalità“walk-by” e “drive-by”, che consentono, cioè, ai letturisti di raccogliere i dati a distanza, direttamente dalla vettura, senza dover accedere ai singoli contatori.

Questo sistema ha migliorato notevolmente l’efficienza delle operazioni, garantendo in media una lettura ogni quattro mesi.

L’obiettivo per il 2025:

Guardando al futuro, Gruppo CAP punta a completare l’intero processo entro il 2029, rendendo tutti i contatori smart grazie a un sistema integrato di dispositivi in radiofrequenza letti in modalità “walk-by” e “drive-by” e con tecnologia NBIoT.

“L’adozione su larga scala dei contatori intelligenti rappresenta un importante passo avanti non solo in termini di efficienza operativa, ma anche di sostenibilità ambientale e di servizio al cittadino, rendendo più efficace la gestione dellerisorse idriche – ha commentato Yuri Santagostino, Presidente di Gruppo CAP. Il nostro obiettivo è digitalizzare completamente il sistema di misurazione dei consumi, garantendo sempre più trasparenza, precisione e innovazione.Gruppo CAP si conferma un’azienda pubblica all’avanguardia, capace di coniugare innovazione tecnologica e attenzione alle esigenze dei cittadini, ponendosi come modello di eccellenza nel settore idrico”.

