Nel mondo in continua evoluzione dell’industria musicale, avere una bussola che aiuti a orientarsi tra tecnologie e dinamiche di mercato è fondamentale.

E’ disponibile negli store digitali e nelle librerie “Play. Tutto quello che c’è da sapere sulla musica attuale. Gli artisti, l’industria, le tecnologie” (ROI Edizioni – 256 pp.) di MASSIMO BONELLI, produttore, manager e consulente musicale da oltre venticinque anni.

Bonelli, figura di riferimento nel mondo della musica italiana, adotta un approccio diretto e chiaro, strutturando il libro in paragrafi brevi e incisivi, che lo rendono accessibile sia a chi muove i primi passi nel settore, sia a chi è già parte del meccanismo e vuole mettere ordine nelle proprie conoscenze.

L’autore fornisce informazioni teoriche, dati e ricerche globali e arricchisce il testo con esperienze personali, offrendo un quadro realistico e dettagliato dell’industria musicale italiana.

Come e quanto paga lo streaming musicale? Chi governa il mercato della musica oggi? Quali sono gli ingredienti che determinano il successo di un artista attuale? Quali figure professionali cercano oggi le case discografiche? Come impatterà sulla musica l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa? Sono alcune delle domande a cui il libro risponde, delineando un ecosistema complesso e affascinante.

Uno degli aspetti più interessanti di “Play” è l’attenzione alle nuove tecnologie e ai cambiamenti del settore, dagli algoritmi delle piattaforme di streaming alle strategie di marketing digitale, che introducono nuove terminologie e attori della musica del prossimo futuro.

Un lavoro di analisi durato anni per spiegare come funziona la musica attuale: “Play” si presenta come la guida definitiva dell’industria musicale italiana.

