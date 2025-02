Prossimi appuntamenti allo Spirit de Milan

Nuovi appuntamenti allo Spirit de Milan, il locale meneghino dal gusto vintage che quest’anno celebra i suoi 10 anni

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

ore 21.30 – Cristal con La Maquina Invisibile (selezione musicale di Carlo Feller dj).

Biglietto di ingresso 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

VENERDÌ 21 FEBBRAIO

ore 22.30 – Bandiera Gialla con Dance Angels.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 22 FEBBRAIO

ore 22.30 – Holy Swing Night con Arturo Garra Swing Connection.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025).

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Ore 12.30 – Apertura per il pranzo.

Ore 15.30 – Hot Jazz Club.

Ingresso gratuito.

Ore 18.00 – Concerto di Spinta Acustica.

Ingresso gratuito.

Ore 21.30 – Spirit in Blues con Cek & The Stompers.

Ingresso gratuito.

Con i suoi 1500 mq, lo Spirit De Milan custodisce un’atmosfera vintage unica. Aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 all’01:00 (fino alle 02:30 il venerdì e il sabato), il locale è il punto d’incontro per musica dal vivo, risate e divertimento.

Ma non solo: è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato.

Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

