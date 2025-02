L’Inghilterra ha la sua nuova stella della musica mondiale:

si chiama Lola Young, ha 23 anni e una voce di cui è impossibile non innamorarsi al primo ascolto.

Il suo singolo “Messy” è da 3 settimane al n.1 della classifica britannica dei singoli, facendo di Lola la prima artista britannica solista ad ottenere questo traguardo da 2 anni a questa parte.

Sul fronte italiano, “Messy” è questa settimana al comando della classifica radio di EarOne ovvero è diventato il brano più trasmesso dai network nel nostro Paese.

Inoltre, Lola è anche l’artista più suonata dalle nostre radio questa settimana nella classifica generale. Era da gennaio 2024 che un’artista britannica non andava al n.1 della medesima chart.

“Messy” ha conquistato il popolo del web diventando una delle canzoni più virali sulle piattaforme social, TikTok inclusa con oltre 1 milione e mezzo di video.

Nel mondo “Messy” è tra i più ascoltati nella classifica globale dei singoli di Spotify, mentre in Italia è il brano più ricercato sulla piattaforma di Shazam Italia. Negli Usa, pure, il brano sta scalando la classifica americana dei singoli, Billboard Hot 100, di giorno in giorno.

L’artista è nominata anche ai prossimi BRIT Awards nelle categorie pop ed è apparsa nel programma televisivo di Jimmy Fallon negli Stati Uniti, The Tonight Show.

Sul successo del brano, l’artista ha così commentato in una recente intervista: “era (un successo) atteso. Credo che ‘Messy’ stia avendo una grande risonanza perché la gente ora desidera l’autenticità più di ogni cosa e vuole conoscere il tuo punto di vista”.

L’artista londinese ha da poco pubblicato il suo nuovo album “This Wasn’t Meant For You Anyway”. Irresistibile quanto inaspettato, il disco rispecchia perfettamente la vera essenza di Lola: sfacciata, divertente, feroce, quasi sconsideratamente onesta e orgogliosa di appartenere al sud di Londra.

