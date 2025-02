Il Sindaco Andrea Orlandi ha visitato lo stabilimento Itelyum Purification di Rho accolto dal Direttore Generale Giovanni Brentana, il Direttore Operations Walter Viscardi, la Marketing e Comunicazione Manager Stefania Maggi, l’HSE manager – RSPP (ambiente, sicurezza, prevenzione e protezione) Francesco Arrigone e il Site Manager Alessio Dell’Anno.

L’impianto di Rho nasce con la famiglia Cambiaghi, poi ceduto nel 1981 diventa Bitolea. Dopo 40 anni di investimenti e crescita, dal 2019 l’impianto di Rho assume la nuova ragione sociale di Itelyum Purification, parte integrante del Gruppo Itelyum leader europeo del settore rigenerazione degli oli minerali usati, produzione di solventi puri e purificazione di reflui chimici e nella gestione integrata dei rifiuti industriali.

Nel complesso Itelyum è costituita da 43 società che oggi offrono soluzioni sostenibili a oltre 45mila clienti distribuiti in ben 60 Paesi. Il cuore del sistema industriale di Itelyum Purification resta l’impianto produttivo di Landriano (PV) e il sito di confezionamento di Rho, dove lavorano 35 persone.

La visita è stata occasione di approfondimento anche della zona soggetta all’incendio occorso all’interno del sito lo scorso 10 gennaio, rapidamente gestito dalla squadra di pronto intervento interna attuando le procedure di allerta e sicurezza previsti dal protocollo aziendale che prevedono l’impiego dei sistemi e dei dispositivi in dotazione allo stabilimento.

“Ringrazio l’azienda per l’invito e la visita allo stabilimento. È sempre molto interessante constatare la professionalità di una realtà significativa per il territorio. Esprimo la mia soddisfazione nel vedere l’attenzione verso l’ambiente, il grande lavoro di recupero e riciclo di oli e solventi, che rappresentano punti fondamentali per Itelyum, e soprattutto il rispetto per le procedure di sicurezza e di prevenzione ai rischi per incidenti rilevanti”, afferma il Sindaco Andrea Orlandi.

