Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 21 al 26 gennaio

Lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), il locale meneghino dal gusto vintage che quest’anno celebra i suoi 10 anni, non si ferma e continua a proporre imperdibili appuntamenti per gli amanti della musica dal vivo: swing, jazz, blues… e molto altro!

l calendario degli appuntamenti dal 21 al 26 gennaio:

MARTEDÌ 21 GENNAIO

ore 22.00

CA.BAR.ET BOH VISA

ingresso gratuito

Il noto cabaret del martedì con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

ore 22.00

KEILY’S FOLK – Irish Night

Ingresso gratuito

Band con un repertorio ispirato alla musica irlandese tradizionale e non, con canzoni e danze tipiche strumentali e brani originali ispirati alla tradizione irish rivisitate dalla band in chiave rock moderna.

GIOVEDÌ 23 GENNAIO

ore 22.00

EMILIO E GLI AMBROGIO – Barbera & Champagne

Ingresso gratuito

Nel loro repertorio propongono le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

VENERDÌ 24 GENNAIO

ore 22.30

DANCE ANGELS – Bandiera Gialla

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 7€ per chi viene a cena

Trio al femminile che presenta il suo repertorio interamente improntato sulla dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women.

A seguire Dj Set con i vinili di Mariano Rano Dj.

SABATO 25 GENNAIO

ore 22.30

MR ANDREW & THE GOOD GUYS – Holy Swing Night

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025

Gruppo che negli anni si è avvalso della collaborazione di grandissimi strumentisti del genere partecipando a diversi festival ed eventi nazionali ed internazionali e che propone un repertorio di classici della tradizione jazzistica americana rigorosamente legati all’Era dello Swing degli anni ’30-‘40.

A seguire Swing Dj set con Mister Dip.

DOMENICA 26 GENNAIO

ore 12.30

Apertura porte per il pranzo



ore 15.30

NEW CHICKEN HOUSE DIXIE BAND – Hot Jazz Club

Ingresso gratuito

Il neonato gruppo in stile Dixieland e New Orleans de i “New Chicken House Dixie Band” è costituito da alcuni nomi del jazz classico milanese e magentino e si ispira alle piccole formazioni di hot jazz degli anni 20, da Clarence Williams a Jabbo Smith.

ore 18.00

SPINTA ACUSTICA

Ingresso gratuito

Claudio Massa e Francesco Buonomo propongono un repertorio che intreccia il pop con il blues arricchendosi dei suoni latini delle percussioni.

ore 21.00

MARIAN TRAPASSI IN TRIO

Ingresso gratuito

Raffinato pop d’autrice in bilico tra tentazioni swing e ruvidità elettrica, tradizione e contaminazione, nel segno di una leggerezza pensosa. In trio con Antonio Magrini alla chitarra e Raffaele Kohler alla tromba.

Oltre a essere un vivace punto di riferimento per eventi culturali, Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale.

La tessera annuale, facoltativa e valida fino al 31 dicembre, ha un costo di 15 euro. I soci possono beneficiare di riduzioni sulle serate a pagamento, partecipare a eventi esclusivi e sostenere la web radio Spiritophono (www.spiritophono.it).

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

