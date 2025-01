Basket europeo e basket NBA: che differenza c’è?

Il basket europeo e il basket NBA, pur condividendo le stesse fondamenta di base del gioco, presentano diverse differenze regolamentari che influenzano sia il gioco che la percezione di questa disciplina a livello globale. Queste differenze riguardano vari aspetti del gioco, dalle dimensioni del campo e delle attrezzature, alle regole specifiche riguardo il match, come la durata, le infrazioni e le modalità di gestione del tempo. Ciò che cambia è anche l’idea stessa dell’incontro, molto più votata all’intrattenimento nel caso dell’NBA rispetto al basket europeo e italiano. A questo, si aggiunge una imprevedibilità molto maggiore nel torneo d’oltreoceano, dato che emerge anche dal mondo del betting e dalle quote che riguardano il basket, dove il quadro delle favorite solitamente è più equilibrato e incerto nel torneo. Sono tutti elementi che, se sommati insieme, permettono di comprendere il perché sia il basket statunitense quello più seguito a livello mondiale. Come se questo non bastasse, è possibile inserire un ulteriore dato: la trasmissione dei diritti televisivi dell’NBA è valutata in 76 miliardi di dollari per 11 anni, numeri che non possono nemmeno lontanamente essere paragonati a nessun’altra lega europea.

La prima differenza sostanziale riguarda la durata della partita: in NBA la partita è suddivisa in quattro quarti di 12 minuti ciascuno e la durata totale è quindi di 48 minuti; nel basket europeo i quarti sono di 10 minuti ciascuno, quindi si arriva ad un massimo di 40 minuti. In entrambi i casi sono previsti i tempi supplementari in caso di parità.

Un’altra grande differenza tra le due realtà è legata al numero di giocate in possesso. In NBA vale la regola dei 24 secondi, che impone che la squadra in attacco debba cercare di fare un tiro entro 24 secondi dal momento in cui ottiene la palla. Questo elemento contribuisce a promuovere un gioco molto rapido e dinamico. Nel basket europeo, sebbene esista anche qui uno shot clock di 24 secondi, la regola consente alla squadra in attacco di resettare il tempo dello shot clock a 14 secondi quando si ottiene un rimbalzo offensivo.

Volendo invece spostare lo sguardo su elementi come dimensioni del campo e del canestro, anche qui sorgono alcune differenze, seppur minime. In NBA il campo da gioco ha dimensioni di 28,65 x 15,24 metri, mentre l’altezza del canestro è fissata a 3,05 metri. Nel basket europeo il campo da gioco è leggermente più piccolo, con dimensioni di 28 x 15 metri, ma la misura dell’altezza del canestro è identica a quella dell’NBA, 3,05 metri. Maggiore differenza si ha a proposito della linea dei tre punti: in NBA la distanza è di 7,24 metri dal canestro mentre nel basket europeo la linea è a 6,75 metri dal canestro.

Per quanto riguarda invece i giocatori, anche la regola dei falli personali ha delle leggere variazioni. In NBA un giocatore viene escluso dalla partita dopo aver commesso 6 falli personali (comprese le infrazioni di squadra). Nel basket europeo invece ogni giocatore è limitato a 5 falli personali, ma quelli di squadra sono regolamentati diversamente. A proposito invece della panchina, nel campionato statunitense ogni squadra ha 15 giocatori in rosa, ma solo 13 possono essere attivi per ciascuna partita, con i restanti 2 giocatori relegati a non partecipare. Nel basket europeo le squadre europee di solito hanno un numero inferiore di giocatori in panchina (solitamente 12), con solo 6-7 giocatori che vengono regolarmente utilizzati durante la partita.

