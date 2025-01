A Marzo arriva Medico Estetico 3.0, il corso in Medicina estetica del volto e medical branding

Il 29 e 30 Marzo si terrà a Courmayeur Mont Blanc, Medico Estetico 3.0 il primo corso di formazione per medici e odontoiatri estetici firmato ASSOMEDICOM. 20 crediti ECM per i partecipanti che avranno modo di approfondire la conoscenza della metodica full face della dott.ssa Floriana Lauritano, Face Longevity®, indagare appieno il rapporto tra medicina estetica e chirurgia plastica con il prof. Andrea Garelli e, allo stesso tempo, lavorare sulle strategie di comunicazione con Daniela Bonetti, direttrice nazionale della leadership school di Roberto Re e, infine, apprendere le migliori strategie di Medical Branding® e Pubblicità sanitaria con Giancarlo Loiacono Bellavitis, presidente ASSOMEDICOM.

Il corso, fortemente voluto dai relatori, nasce dalla necessità di proporre una formazione specifica sulla medicina estetica del volto affiancata da una preparazione solida sugli aspetti della comunicazione in ambito sanitario. La medicina estetica è una disciplina in ampia crescita nel mercato internazionale, tuttavia la formazione dei professionisti sanitari nelle materie riguardanti comunicazione e normativa vigente sulla pubblicità sanitaria, ad oggi, sembra poco presente nel panorama formativo obbligatorio.

“L’idea alla base di questo corso è di creare una vera e propria esperienza aggiungendo, al corso teorico-pratico sulla medicina estetica del volto, un percorso interattivo basato sulla comunicazione efficace e deontologicamente corretta” ha suggerito la dott.ssa Lauritano. “Parleremo di leadership, di comunicazione medico-paziente, affronteremo tematiche importanti come la normativa vigente in tema di pubblicità sanitaria” ha specificato Loiacono Bellavitis – “in questo momento in cui a tutti è concesso promuovere la propria attività professionale in autonomia, è importante che i professionisti delle discipline sanitarie sappiano muoversi in un’ottica di tutela del paziente, in primo luogo, e della propria disciplina”.

Due giorni tra le vette del Monte Bianco per un programma articolato sulla Medicina Estetica del Volto (metodica Face Longevity®), la Pubblicità Sanitaria e la Comunicazione Etica.

Evento patrocinato da AIO Valle D’Aosta Presidente dott. Lofti

Il corso è a numero chiuso, è possibile prenotare accedendo a https://masterclass.assomedicom.it/

