Al via lunedì 18 novembre a Milano l’ottava edizione della Milano Music Week

Il cantautore e produttore milanese VENERUS, uno dei nomi più interessanti della scena contemporanea, nonché un’icona assoluta di libertà di espressione individuale, è il curatore speciale che affianca Nur Al Habash, alla direzione artistica per il terzo anno consecutivo.

Il programma organizzato dalla Milano Music Week prevede lunedì 18 novembre due importanti appuntamenti nel Teatro di Triennale Milano.

Alle ore 16.00 ci sarà l’annuale convegno di apertura della Milano Music Week 2024 dal titolo “Musica italiana all’estero: numeri, progetti, prospettive”.

A seguire, alle ore 18.00, sempre nella stessa location, la presentazione del nuovo album d’inediti di MINA in uscita il 22 novembre.

Al 21 House Of Stories di Città Studi alle ore 19.00 verrà registrata una puntata live del podcast Fondamentali “I dischi Fondamentali dei POST NEBBIA” con Carlo Corbellini dei Post Nebbia che ascolterà assieme ai fan il suo disco fondamentale, raccontando le pietre miliari musicali della sua storia personale e artistica.

Alle ore 11.00 a Palazzo Reale FIMI e ICE raccontano HIT WEEK, il più grande festival dedicato alla promozione della musica italiana negli Stati Uniti con il panel “Il mercato americano e le opportunità per la musica italiana: il caso HIT WEEK”.

In attesa dell’avvio della Milano Music Week, domenica 17 novembre, presso l’Atelier Gipsoteca Pellini, si terrà il “Road to MMW”, durante il quale sarà presentata la guida Fomoradar, Official Digital Content Creator, che raccoglie gli eventi imperdibili della settimana della musica.

La giornata sarà animata a partire dalle ore 16.00 da quattro interventi artistici che si alterneranno: Davide Verazzani, il musicista curdo Asthi Abdo, il trombettista Sergio Montemagno e, infine, il DJ set di Socklove.

Quest’anno sono già stati confermati più di 300 eventi in tutta la città, dei quali oltre 70 organizzati direttamente dalla Milano Music Week. Sul sito ufficiale è possibile scoprire maggiori dettagli sugli appuntamenti e le modalità di prenotazione/acquisto www.milanomusicweek.it .

Programma completo su www.milanomusicweek.it e www.yesmilano.it

