ASST Rhodense: Giornata Mondiale del Diabete 2024 ad Assago

Grande partecipazione e apprezzamento per la serata dedicata alla Giornata Mondiale del Diabete 2024, intitolata “Sinergie professionali e prossimità di cura nella gestione della persona con diabete”, svoltasi presso la Sala Castello del Centro Civico di Assago.

L’evento, promosso da ASST Rhodense in collaborazione con il Comune di Assago, ha offerto un’importante occasione per approfondire temi chiave nella gestione del diabete, con un focus sull’importanza di un approccio di rete e collaborativo.

Con la moderazione e l’introduzione della dottoressa Ilaria Engaddi, Responsabile Cure Domiciliari del Distretto di Corsico, professionisti della salute, pazienti e famiglie hanno preso parte all’incontro, condividendo esperienze e idee sui percorsi di assistenza disponibili.

L’incontro ha evidenziato il valore di una rete di supporto multidisciplinare per affrontare al meglio questa complessa condizione cronica.

A portare i saluti della direzione di ASST Rhodense è stato il direttore socio sanitario Emiliano Gaffuri, che ha sottolineato l’importanza di una sanità sempre più vicina ai cittadini:

“Oggi ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma per affrontare le sfide della Sanità. È essenziale concepire il territorio come un ambiente in cui tutti i soggetti sanitari siano parte attiva nella creazione e nel potenziamento della rete locale. Le risorse che arriveranno sul territorio rappresentano un’opportunità importante: il nostro compito è utilizzarle nel miglior modo possibile, garantendo miglioramenti concreti e accessibili per i cittadini.

Dobbiamo operare in modo diverso rispetto al passato, percependoci e agendo come ingranaggi di un’unica macchina, dove ciascuno contribuisce al funzionamento complessivo della sanità sul territorio. Momenti di confronto come quello di oggi sono fondamentali per rafforzare i legami tra operatori e territori. Solo attraverso una collaborazione efficace possiamo creare una rete sanitaria vicina ai cittadini e migliorare la cura dei pazienti”.

In apertura di serata, il vicesindaco di Assago Enrica Palma ha evidenziato il valore dell’iniziativa e l’importanza del confronto su tematiche così rilevanti:

“Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, riflettiamo su una condizione che riguarda milioni di persone. Il diabete, se non gestito, può avere conseguenze gravi, ma grazie alla prevenzione e a una gestione corretta, è possibile migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti.

La sfida è garantire una presa in carico integrata, con medici, infermieri, dietisti ed educatori sanitari che collaborino per un approccio personalizzato. Sensibilizzazione e formazione restano fondamentali per offrire un supporto ottimale. Come amministratori di Assago, ci impegniamo non solo nell’informazione, ma anche nella promozione di stili di vita sani, con l’obiettivo di costruire una città verde e sostenibile per la salute dei cittadini”.

La serata ha confermato il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari e cittadini per promuovere una gestione innovativa e integrata del diabete. Tra i temi affrontati, le nuove caratteristiche e ingerenze del diabete sulla popolazione, le terapie innovative e i consigli per mantenere il proprio benessere.

Il direttore socio sanitario Emiliano Gaffuri: “Il territorio non è soltanto parte dell’ASST, ne è elemento costitutivo. È nostro compito essere propositivi nell’avvicinare la Sanità ai cittadini, garantendo continuità nella cura e accorciando la distanza tra ospedali e comunità locali”.

http://www.asst-rhodense.it/

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia