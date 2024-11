“UN PIANETA CI VUOLE…c’è nessuno?”, in scena dal 28 novembre al 1° dicembre al Teatro Martinitt

Ugo Dighero, uno dei volti più amati dal pubblico teatrale e televisivo, e Daniele Ronco, inventore del “Teatro a pedali”, insieme, con grande energia creativa, usano il palcoscenico per ragionare sulle grandi sfide ambientali del nostro presente.

In tre capitoli (alimentazione, trasporto e sovraffollamento) danno delle semplici istruzioni per migliorare la qualità di vita e contribuire consapevolmente a un rinnovamento che non può più aspettare.

Uno spettacolo che parla di sostenibilità ambientale e sociale con ironia e spunti di riflessione.

Un muratore, Pino, interpretato dal poliedrico Ugo Dighero, si ritrova catapultato in un “luogo non luogo”, costretto ad interrogarsi sulle proprie scelte individuali.

A metterlo in crisi è Kasedaran, interpretato da Daniele Ronco, un misterioso personaggio che viene dal futuro per portare consapevolezza.

