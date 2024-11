Il “Festa Tour 2024” dei Fast Animals and Slow Kids nel mese di dicembre vedrà la band di Perugia sui palchi dei club più importanti di tutta Italia.

Il Tour ha già registrato quattro sold out: sono infatti già terminati i biglietti per la data di esordio all’Hall di Padova il 3 dicembre, all’Alcatraz di Milano il 4 dicembre, la seconda data padovana sempre all’Hall il 14 dicembre e il 20 dicembre all’Estragon di Bologna.

Questo il calendario completo del “Festa Tour 2024” prodotto da Vivo Concerti:

Martedì 3 dicembre, Padova – Hall SOLD OUT

Mercoledì 4 dicembre, Milano – Alcatraz SOLD OUT

Venerdì 6 dicembre, Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia

Sabato 14 dicembre, Padova – Hall SOLD OUT

Martedì 17 dicembre, Roma – Atlantico

Mercoledì 18 dicembre, Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Venerdì 20 dicembre, Bologna – Estragon Club SOLD OUT

Venerdì 27 dicembre, Napoli – Casa della Musica

Sabato 28 dicembre, Molfetta (BA) – Eremo Club

Lunedì 30 dicembre, Catania – LAND

I biglietti per i concerti sono già disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il tour prende il nome da “Festa” il primo singolo estratto da “Hotel Esistenza”, il settimo album di studio della band pubblicato il 25 ottobre da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.



Per la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), questa sarà l’occasione di portare per la prima volta sul palco, luogo che da sempre è la massima espressione del loro essere, i brani del nuovo album oltre ai brani più amati del loro repertorio.

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

