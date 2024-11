“Squadra da individuo a Team”: Pallacanestro e leadership

Il 3 dicembre 2024, Bologna ospiterà il workshop Valuemakers pensato per unire l’energia della pallacanestro alle strategie di leadership.

“Squadra da individuo a Team”, che si terrà nello spazio bolognese dedicato a chi ama la pallacanestro, ZonePlus (Via dei Lapidari, 17), è un’opportunità speciale per esplorare come i principi di gioco di squadra possano essere applicati con successo anche nel contesto lavorativo.

Con la guida di Ludovica Storer – psicologa ed esperta in formazione aziendale, nonché ex giocatrice di basket professionista – e di Lino Frattin – allenatore di grande esperienza internazionale -, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere come la tenacia e la coesione del campo da basket possano diventare strumenti preziosi per la crescita personale e professionale. Durante l’evento si apprenderanno strategie per trasformare un gruppo di individui in una squadra efficace, migliorando capacità di leadership, comunicazione e collaborazione.

L’evento sarà strutturato in diverse attività, pensate per coinvolgere i partecipanti e garantire un apprendimento pratico.

Si inizierà con sessioni di allenamento dinamico di pallacanestro, durante le quali Lino Frattin guiderà esercizi per far emergere le dinamiche di squadra. A seguire, i partecipanti potranno approfondire come le strategie di gioco possano essere adattate al contesto lavorativo, con un focus particolare su leadership e gestione dei team.

Il workshop offrirà spazio per riflettere attraverso sessioni di analisi e confronto, in cui le metafore sportive verranno trasformate in strumenti concreti per affrontare le sfide aziendali. Saranno proposte simulazioni pratiche di leadership, ideate per sviluppare fiducia e strategie efficaci, sia in ambito sportivo che lavorativo.

L’iscrizione è aperta a tutti, ma i posti sono limitati per garantire il massimo coinvolgimento e un’esperienza formativa di qualità; l’incontro Squadra da individuo a Team” è un’occasione imperdibile per leader, manager e chiunque desideri migliorare le dinamiche di gruppo.

Partecipare al workshop significa scoprire come il gioco di squadra possa diventare una leva per il successo, imparando a motivare e guidare un team con sicurezza e visione strategica.

Per informazioni e iscrizioni, https://www.valuemakers.it/modulo-di-iscrizione/

Quando e Dove:

3 dicembre 2024 dalle 10 alle 17

Luogo: ZonePlus, Via dei Lapidari, 17, 40129 Bologna BO

Non mancare! Scopri come trasformare il tuo team in una squadra vincente

