Rho, lavori per alimentare parco Europa, Cadorna e Villa Burba

Nell’ultimo monitoraggio dei cantieri aperti in città, il Sindaco di Rho Andrea Orlandi ha visitato il cantiere di Gruppo CAP avviato alcune settimane fa in via Pertini e ora attivo nelle vie Labriola e Diaz. Accanto a lui l’assessora Valentina Giro, la dirigente dei Lavori Pubblici Annapaola Menotti, l’architetto Angelo Lombardi, oltre ai tecnici di Gruppo CAP.

La prima fase ha rispettato il cronoprogramma, terminando il 13 novembre. I lavori su via Diaz volgono al termine, in anticipo sulla tabella di marcia, e sta per partire la fase 3: martedì 3 dicembre il cantiere si sposterà sull’incrocio Diaz/Cadorna. L’impresa chiuderà interamente il lato nord di via Cadorna solo martedì 3 dicembre in modo da poter effettuare gli scavi al centro della carreggiata in piena sicurezza. Via Cadorna, il 3 dicembre, verrà chiusa e verrà mantenuto il senso unico su via Labriola/Diaz.

Dal 4 dicembre verrà ripristinato il doppio senso in via Labriola/Diaz e verrà istituito il senso unico verso nord con divieto di sosta su ambo i lati di via Cadorna (tratto compreso tra via Diaz e via Biringhello).

La fase 3 prevede una pausa del cantiere per le festività natalizie, dal 21 dicembre 2024 al primo gennaio 2025 compresi: in quella fase il cantiere verrà completamente smobilitato e la viabilità tornerà a essere quella consueta. Il 2 gennaio il cantiere tornerà in via Cadorna fino al termine dei lavori previsto per il 19 gennaio.

I lavori permettono di separare il sistema idrico acquedottistico a uso potabile, mediante la realizzazione di reti parallele che convogliano le acque prelevate da pozzi di prima falda, per risparmiare la risorsa idrica legata all’uso domestico e utilizzare quella prelevata da pozzi meno profondi per l’irrigazione e il lavaggio delle strade. Con acqua di prima falda si potrà così garantire l’irrigazione al campo sportivo di via Cadorna, al laghetto di Villa Burba e all’area verde di via Cornaggia. Sarà ovviamente garantita l’erogazione di acqua potabile dalle fontanelle dei parchi pubblici.

L’alimentazione del Parco Europa sarà effettuata dalla nuova rete duale posata da CAP lungo via Pertini, allacciando quindi il sistema di irrigazione attualmente in servizio.

Gruppo CAP ha anche monitorato l’interesse di privati cittadini che volessero garantire acqua ai propri giardini, risparmiando quella potabile. Al momento, nel Lotto 1, non si è riscontrato interesse in questo senso.

In zona Stellanda una parte di questa rete duale è già stata realizzata e permette di alimentare il campo sportivo Pirandello e potrebbe interessare molti privati sulla dorsale che conduce a Villa Scheibler e ai condomini delle vie Verga e Capuana.

Forte interesse è stato dimostrato anche dal comando dei vigili del fuoco che, al momento, come accade ovunque, attinge dall’acquedotto per riempire le cisterne dei mezzi di soccorso.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia