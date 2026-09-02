Cesare Cremonini: il nuovo album “Amateur” esce il 23 ottobre

Il 23 ottobre esce AMATEUR, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini.
Un’uscita a sorpresa che arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera.
Registrato allo Studio 13 di Londra, AMATEUR segna un nuovo, netto capitolo nel percorso artistico di Cremonini.
AMATEUR è stato scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale.
L’album sarà disponibile per il pre-order a partire da mezzanotte per i seguenti formati:CD standard, LP standard, CD e alLP autografati numerati in edizione limitata.bum Per la prima settimana
i formati fisici saranno disponibili in esclusiva sullo shop Universal Music Italia. Dalla settimana successiva, CD e LP standard saranno disponibili su tutto il mercato.
Dal 27 novembre Cesare Cremonini torna nei palasport con “AMATOUR”.
Queste le prime date annunciate
27-28-30 NOVEMBRE
BOLOGNA
UNIPOL ARENA
9-10 DICEMBRE
TORINO
INALPI ARENA
15-16-18 DICEMBRE
MILANO
UNIPOL FORUM
PREVENDITE “AMATOUR”
7 settembre – ore 10.00
Accesso prioritario ai biglietti in presale riservata ai titolari di carta Mastercard.
Visita priceless.com/music per maggiori dettagli
8 settembre – ore 10.00
Pre-sale per coloro che avranno preordinato una copia in edizione fisica disullo shop ufficiale di Universal Music Italia entro le ore 23:59 di domenica 6 settembre 2026
9 settembre – ore 10.00
apertura vendite generali su Live Nation www.livenation.it
Radio Deejay è la radio ufficiale di “AMATOUR”
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