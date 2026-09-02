Cesare Cremonini: il nuovo album “Amateur” esce il 23 ottobre

Il 23 ottobre esce AMATEUR, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini.

Un’uscita a sorpresa che arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera.

Registrato allo Studio 13 di Londra, AMATEUR segna un nuovo, netto capitolo nel percorso artistico di Cremonini.

AMATEUR è stato scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale.

L’album sarà disponibile per il pre-order a partire da mezzanotte per i seguenti formati:CD standard, LP standard, CD e alLP autografati numerati in edizione limitata.bum Per la prima settimana

i formati fisici saranno disponibili in esclusiva sullo shop Universal Music Italia. Dalla settimana successiva, CD e LP standard saranno disponibili su tutto il mercato.

Dal 27 novembre Cesare Cremonini torna nei palasport con “AMATOUR”.

Queste le prime date annunciate

27-28-30 NOVEMBRE

BOLOGNA

UNIPOL ARENA

9-10 DICEMBRE

TORINO

INALPI ARENA

15-16-18 DICEMBRE

MILANO

UNIPOL FORUM

PREVENDITE “AMATOUR”

7 settembre – ore 10.00

Accesso prioritario ai biglietti in presale riservata ai titolari di carta Mastercard.

Visita priceless.com/music per maggiori dettagli

8 settembre – ore 10.00

Pre-sale per coloro che avranno preordinato una copia in edizione fisica disullo shop ufficiale di Universal Music Italia entro le ore 23:59 di domenica 6 settembre 2026

9 settembre – ore 10.00

apertura vendite generali su Live Nation www.livenation.it

Radio Deejay è la radio ufficiale di “AMATOUR”

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