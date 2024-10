Il Bibliofilo, progetto della Biblioteca di Bollate finalizzato a stare insieme lavorando a maglia e condividendo un hobby comune, partecipa alla giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzata da Viva Vittoria, il progetto di arte relazionale che sta prendendo piede in diverse città.

L’appuntamento al quale aderire è fissato per il 24 novembre a Novara, in piazza Martiri della Libertà, e fin d’ora è possibile dare il proprio contributo semplicemente realizzando quadrati di maglia lavorati ai ferri o all’uncinetto e formati da uno o più quadrati nelle dimensioni 50×50 cm, aggiungendo poi la propria firma.

I quadrati verranno poi cuciti con un filo rosso, espressione di unione e relazione, per formare coperte da 100×100 cm che, affiancate le une alle altre, rivestiranno la piazza. La data della consegna per chi desidera aderire è il 9 novembre 2024 entro le ore 17,00, portando in Biblioteca a Beatrice ed Annalisa.

L’intento del progetto è condividere con il maggior numero possibile di persone l’idea che la violenza si può fermare cominciando da noi stesse, dalla consapevolezza che noi decidiamo della nostra vita.

L’iniziativa è a favore di AIED sezione di Novara e sportelli antiviolenza; LIBERAZIONE e SPERANZA società cooperativa sociale; CENTRO ANTIVIOLENZA Area Nord Novarese.

https://www.vivavittoria.it/

fb Viva Vittoria Novara

ig vivavittoria_novara

