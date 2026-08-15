Rho, da mercatino a polo sociale al servizio della città

Entro gennaio nascerà a Rho un polo sociale, ricreativo e culturale al servizio della città. Ha preso il via la fase finale dei lavori per la rinascita dell’ex Mercatino di corso Garibaldi.

L’edificio di proprietà comunale, era vuoto da diversi anni dopo la progressiva chiusura delle attività alimentari, ed ora diventerà un nuovo polo sociale, ricreativo e culturale per la cittadinanza.

Dopo il bando di co-progettazione del giugno 2024, la gestione dello spazio è stata affidata all’associazione “Tutti Frutti ETS” di Lainate, che ora inserirò funzioni pubbliche, sociali e un’area food&beverage.

Nel 2025 l’amministrazione comunale ha completato il primo lotto di interventi sulle parti esterne, contando anche ad un contribuito economico ottenuto dalla partecipazione al bando per i “Distretti urbani del commercio”, Duc, di Regione Lombardia.

Il nuovo progetto, finanziato da Fondazione Cariplo per 320.000 euro, tramite il bando “Luoghi da rigenerare”, prevede invece la ristrutturazione interna dei locali per adeguarli alle attività ricreative, formative, di svago e ai servizi di ristorazione. I lavori dovrebbero terminare entro la metà del prossimo gennaio.

Si effettueranno lavorazioni in parallelo: le demolizioni interne avverranno in contemporanea con le opere esterne per non creare interferenze e c’è già all’opera una squadra di operai che si sta occupando della posa delle nuove dorsali elettriche nel cortile, elemento nevralgico per il funzionamento della struttura, insieme a una squadra che sta demolendo controsoffittature e pareti divisorie in cartongesso per dare vista agli spazi necessari alle nuove destinazioni funzionali.



«Con questo intervento – commenta il vicesindaco e assessore al commercio Maria Rita Vergani – l’amministrazione restituisce alla città uno spazio strategico, trasformando un luogo dismesso in un centro vivo di aggregazione e servizi dedicati ai giovani e non solo. Un luogo di partecipazione, che permetterà di dare vita nuova a uno spazio centralissimo».

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