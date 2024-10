Il 22 e il 23 ottobre Gruppo CAP aprirà le porte del depuratore di Bresso-Niguarda e del Centro Ricerche Salazzurra all’Idroscalo agli studenti del territorio e ai cittadini.

L’acqua, bene prezioso e indispensabile per la vita, si conferma protagonista del nuovo progetto educativo promosso dalla green utility lombarda per l’anno scolastico 2024-2025.

Questa nuova proposta didattica comincia con gli “Open Day” con cui Gruppo CAP aprirà le porte dei propri impianti agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado e ai cittadini dell’hinterland milanese, per svelare i segreti del ciclo dell’acqua.

Attraverso dimostrazioni pratiche per comprendere i processi di gestione e trattamento della risorsa idrica e guidati da educatori esperti, gli studenti e i cittadini saranno in grado di sviluppare comportamenti più sostenibili nella vita quotidiana.

Gli appuntamenti:

Il primo appuntamento in programma è per il22 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso il Centro Ricerche Salazzurra.

Situato all’interno del parco Idroscalo a Milano, ospita i laboratori dell’acqua potabile di CAP, che ogni anno analizzano migliaia di campioni per garantire l’assoluta sicurezza dell’acqua di rubinetto. Ma non solo: Salazzurra è un polo di ricerca all’avanguardia sulle nuove tecnologie legate alla risorsa idrica, all’ambiente e all’economia circolare.

Il secondo appuntamento è previsto per il 23 ottobre, sempre a partire dalle ore 9.30, e avrà come protagonista l’impianto di Bresso – Niguarda.

Con una superficie di 142.473,22mq,rappresenta uno dei depuratori più importanti e innovativi, sia per le tecnologie impiegate sia per le attività di sperimentazione in corso, come ad esempio la produzione di biometano dai fanghi di depurazione.

La green utility lombarda conferma così il suo ruolo attivo nella promozione dell’educazione ambientale e scientifica, favorendo l’adozione di comportamenti virtuosi e un utilizzo più consapevole delle risorse idriche.

