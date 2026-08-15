“Trento Live Fest”: tre incontri al Teatro Capovolto di Piazza Battisti

La seconda edizione del TRENTO LIVE FEST si arricchisce con una grande novità nel cuore della città!

Il 27, 28 e 30 agosto, al Teatro Capovolto di Piazza Battisti, si terranno tre incontri con alcuni grandi protagonisti della scena musicale italiana: un’occasione unica per incontrarli e scoprire da vicino il “dietro le quinte” della musica (inizio ore 11.00 – ingresso libero fino a esaurimento posti).

Si parte giovedì 27 agosto con Andro Andrea Mariano, membro fondatore e tastierista dei Negramaro, che da oltre vent’anni affianca alla sua attività nella band un percorso che attraversa la produzione musicale e la progettazione culturale, collaborando con artisti, istituzioni, brand e festival.

Andro si esibirà sul palco del Trento Live Fest il 6 settembre, nella giornata di chiusura del Festival, insieme ai Negramaro per una delle ultime tappe del tour “Una storia ancora semplice live 2026”.

Venerdì 28 agosto sarà la volta di Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore, che ha costruito negli anni un linguaggio riconoscibile e aperto alla contaminazione.

La sua storia artistica è fatta di incontri, collaborazioni e percorsi laterali, sempre guidati dalla volontà di cercare nuove possibilità espressive.

Rodrigo salirà sul palco del Trento Live Fest il 28 agosto, insieme a Gemitaiz e alla band d’eccezione che il rapper romano ha voluto al suo fianco per il suo “Elsewhere Live Tour 2026”.

A chiudere gli appuntamenti mattutini sarà domenica 30 agosto Francesco Motta, musicista, cantautore e compositore che attraversa il rock, la canzone d’autore e la sperimentazione con uno sguardo libero dalle appartenenze.

Motta salirà sul palco del Trento Live Fest il 6 settembre con il suo tour “La Fine dei Vent’Anni – 10th Anniversary”.

A condurre gli incontri nel cuore della città di Trento sarà la giornalista Chiara D’Aleo, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel “dietro le quinte” della musica.

I tre appuntamenti sono organizzati in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

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