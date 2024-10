Sergio Bonelli Editore presenta “Tex. Il ribelle apache”

TEX. IL RIBELLE APACHE, mitica avventura firmata da Claudio Nizzi e Andrea Venturi, torna in libreria e fumetteria dal 15 ottobre.

Il giovane apache Santos, valente scout arruolato nei ranghi delle giacche azzurre, compie un gesto estremo e inspiegabile, che spinge il colonnello Forrester a chiedere l’aiuto di Tex per indagarne le ragioni.

Sulla pista per Fort Defiance, Tex si trova a ripercorrerne con la memoria la tragica storia e racconta al figlio Kit e ai pards dei tempi in cui il padre di Santos, Natay, era meglio conosciuto come “Lupo Rabbioso” e terrorizzava il Sud dell’Arizona con le sue scorrerie.

Il volume contiene l’episodio “Il ribelle Apache” e l’introduzione “Un apache non dimentica!” di Luca Barbieri.

https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2024/09/18/libro/tex-il-ribelle-apache-1025120/

Altri articoli di Libri su Dietro La Notizia