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Marco Masini – live 2026: proseguono da domani 16 agosto, i concerti outdoor

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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foto-Marco-Masini-ph-SteBrovetto
foto-Marco-Masini-ph-SteBrovetto

MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”.

Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI – si sono aggiunti nuovi concerti outdoor in tutta Italia al via da fine giugno.

Marco-Masini-6985-ph-Chiara-Mirelli
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La prossima data sarà domenica 16 agosto a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca. per poi contiunare:

il 19 agosto ad Alghero (Sassari) (Anfiteatro Ivan Graziani),
il 21 agosto a Santa Maria di Castellabate (Salerno) (Villa Matarazzo),
il 28 agosto a Messina (Arena Capo Peloro, ex Sea Flight)
e, infine, il 29 agosto a Zafferana Etnea (Catania) (Anfiteatro Falcone e Borsellino).

I biglietti del tour sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

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