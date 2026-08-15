MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”.

Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI – si sono aggiunti nuovi concerti outdoor in tutta Italia al via da fine giugno.

La prossima data sarà domenica 16 agosto a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca. per poi contiunare:

il 19 agosto ad Alghero (Sassari) (Anfiteatro Ivan Graziani),

il 21 agosto a Santa Maria di Castellabate (Salerno) (Villa Matarazzo),

il 28 agosto a Messina (Arena Capo Peloro, ex Sea Flight)

e, infine, il 29 agosto a Zafferana Etnea (Catania) (Anfiteatro Falcone e Borsellino).

I biglietti del tour sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia