Martedì 1° ottobre, a Caivano (Napoli) si è tenuta la festa di inizio prove del Piccolo Coro di Caivano, nella nuova casa ospitata nel Parco Verde.

Erano presenti le bimbe e i bimbi del Piccolo Coro di Caivano con la Direttrice Antonia Di Maio, le loro famiglie, il Direttore dell’Antoniano fr. Giampaolo Cavalli, il parroco di Caivano Don Peppino Esposito, il parroco di Parco Verde a Caivano Don Maurizio Patriciello e il Dirigente della struttura dott. Stefano Ciavela accompagnato dal Mar. Ord. Emanuele Barisciano, in rappresentanza del Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano dott. Fabio Ciciliano.

Il Piccolo Coro di Caivano è un progetto promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane e la partecipazione del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità che ripropone nel comune alle porte di Napoli l’esperienza felice del Piccolo Coro dell’Antoniano.

I bambini e le bambine del Piccolo Coro di Caivano seguiranno le lezioni due volte a settimana nella loro nuova casa in viale Margherita: uno spazio di circa 300mq con una sala accoglienza, un’area relax con una piccola cucina e la sala dedicata alle prove.

Il coro, composto da 40 elementi, si è esibito la prima volta cantando un brano insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano il 25 maggio scorso in occasione del World Children’s Day, la giornata voluta da Papa Francesco allo Stadio Olimpico di Roma e successivamente il 21 luglio al Giffoni Film Festival, dove ha intonato due famosi successi dello Zecchino d’Oro in occasione dello spettacolo per famiglie targato Zecchino d’Oro dai creator Mìmi e Nartico.

I valori che muovono l’Antoniano, dove da oltre 70 anni musica significa cultura, solidarietà, ascolto e accoglienza, vogliono accompagnare il Piccolo Coro di Caivano verso un percorso di speranza e di comunità che vede al centro i bambini.

La nuova casa del Piccolo Coro di Caivano è stata sostenuta da Ikea Italia con la donazione degli arredamenti.

ANTONIANO è solidarietà, cultura, musica e cura

Antoniano nasce dal desiderio di un frate francescano, Padre Ernesto Caroli.

Durante la guerra Padre Ernesto aveva visto soffrire tante persone, così, tornato a casa, decide di fare qualcosa di concreto contro la povertà. Nel 1953, in via Guinizzelli a Bologna, viene posato il primo mattone e l’anno successivo il 13 giugno 1954 apre la Mensa di Antoniano.

Non chiuderà più. Per 70 anni resta accanto alle persone in situazione di fragilità offrendo accoglienza, ascolto, protezione e futuro.

In pochi anni la musica dello Zecchino entra nelle case di tutti gli italiani.

In particolare, lo Zecchino d’Oro, attesissimo appuntamento annuale e tassello importante nella storia della televisione italiana, rappresenta un mondo dove i bimbi si riconoscono, attraverso brani per l’infanzia ispirati a valori e ideali etici, sociali e solidali.

Sito web Zecchino d’Oro zecchinodoro.org

TikTok Zecchino d’Oro http://www.tiktok.com/@zecchinodoro

YouTube Zecchino d’Oro www.youtube.com/antonianodibologna

Twitter: https://twitter.com/zecchinodoro

Instagram Zecchino d’Oro www.instagram.com/zecchinodoro

Facebook Zecchino d’Oro www.facebook.com/zecchinoofficial

Piattaforme musicali smi.lnk.to/piccolocoroantoniano

Sito web Antoniano www.antoniano.it

Facebook Antoniano www.facebook.com/antonianodibologna

Instagram Antoniano www.instagram.com/antonianobo

Sito web Antoniano di Bologna www.antonianobologna.it

Sito web Operazione Pane www.operazionepane.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia