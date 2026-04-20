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Maurizio de Giovanni e il Commissario Ricciardi a fumetti al Salone del Libro di Torino

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Sabato 16 maggio al Salone del Libro di Torino Maurizio de Giovanni presenterà il nuovo libro de IL COMMISSARIO RICCIARDI A FUMETTI: IL PIANTO DELL’ALBA, edito da Sergio Bonelli Editore, presente in fiera con un suo stand (Padiglione 1, Stand D44). 

Ad accompagnare Maurizio de Giovanni, ci sarà Michele Masiero, Direttore Editoriale Sergio Bonelli Editore, con cui l’autore si confronterà sul modo in cui le pagine della letteratura incontrano il fumetto nella Napoli degli anni Trenta: un modo speciale per approfondire il lungo viaggio dell’avventura umana ed editoriale del Commissario Ricciardi.

Con IL PIANTO DELL’ALBAin uscita il prossimo 8 maggio, il ciclo del commissario Ricciardi creato da Maurizio de Giovanni si chiude con una storia dolorosa che sconvolgerà per sempre il suo mondo.

Il commissario è costretto a indagare sulla morte del maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch, di cui viene accusata Livia Lucani. Ricciardi è convinto dell’innocenza della donna e indaga sul complotto che è stato ordito contro di lei…

L’appuntamento è per sabato 16 maggio alle ore 10.30 in Sala Magenta, nel Padiglione 3 del Salone del Libro di Torino. Per partecipare a questo evento sarà possibile presentarsi davanti alla sala e occupare i posti disponibili fino a esaurimento.

https://www.facebook.com/CommissarioRicciardiSergioBonelliEditore
https://www.sergiobonelli.it/i-nostri-eventi-al-salone-del-libro/

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