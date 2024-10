Sabato 12 ottobre, all’auditorium del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, scienza e fantascienza si incontrano.

L’appuntamento (alle ore 10.30 (ingresso dalle ore 9.45), sarà con l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano che racconterà la sua avventura nel mondo del fumetto accanto a Nathan Never, personaggio pubblicato da Sergio Bonelli Editore.

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2019, tra le pagine del volume intitolato Stazione Spaziale Internazionale, realizzato da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con ESA Si sono poi ritrovati, a cavallo tra il 2023 e il 2024, protagonisti di una nuova avventura, …la Terra si frantuma!

In quest’ultima occasione, Parmitano ha vestito anche i panni di autore, lavorando fianco a fianco dello staff Bonelli per creare un’epica storia inedita per la collana che è considerata sinonimo di fantascienza a fumetti in Italia, dal 1991.

L’appuntamento, che anticipa le attività previste nell’ambito del 75°Congresso Astronautico Internazionale (IAC) a Milano dal 14 al 18 ottobre 2024, si terrà al Museo, istituzione culturale da sempre impegnata nel valorizzare degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna e dell’esplorazione spaziale.

Strutturata secondo due nuclei principali, Osservare lo Spazio dalla Terra e Andare nello Spazio, la sezione presenta affascinanti oggetti originali e inediti, esperienze interattive, approfondimenti e curiosità oltre all’unico frammento di roccia lunare presente in Italia e alla tuta indossata da Luca Parmitano quando è stato al comando della ISS.

Apre l’esposizione il grande telescopio Merz-Repsold grazie al quale Giovanni Schiaparelli osservò e descrisse la superficie di Marte, contribuendo a creare il mito dei marziani.

Inoltre, con l’occasione, l’esposizione permanente “Fragility and Beauty”, realizzata presso il Museo e promossa dalla partnership ESA-ASI, verrà arricchita di nuove immagini e contenuti.

All’evento, condotto da Emilio Cozzi (Wired, Il Sole 24 Ore, SkyTG24), oltre all’astronauta ESA Luca Parmitano, saranno presenti gli sceneggiatori di Nathan Never Bepi Vigna e Antonio Serra, il disegnatore Sergio Giardo e il Redattore capo centrale di Sergio Bonelli Editore Luca Del Savio.

Per l’occasione, ESA e Sergio Bonelli Editore hanno prodotto patch e t-shirt celebrative, raffiguranti l’astronauta ESA Luca Parmitano e Nathan Never, disponibili in edizione limitata.

Per partecipare all’incontro a ingresso gratuito è necessario registrarsi, fino a esaurimento posti, sulla piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/sinergie-cosmiche-tickets-1033639973987

https://www.facebook.com/NathanNeverSergioBonelliEditore/

https://www.sergiobonelli.it

Altri articoli di Curiosità su Dietro la Notizia