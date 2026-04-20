È uscito in digitale “LUX (Complete Works)” (Columbia Records), la versione completa dell’acclamato album “LUX” (certificato ORO in Italia) di ROSALÍA, tra le artiste più influenti e rivoluzionarie della musica contemporanea, vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards.
“LUX (Complete Works)” contiene i 4 brani che fino ad ora erano disponibili solo nelle versioni fisiche dell’album: “Jeanne”, “Novia Robot”, “Dios es un Stalker (versìon Francotiradora)” e il nuovo singolo in dialetto siciliano “FOCU ‘RANNI”, il cui video è online in esclusiva su Apple Music e Spotify.
Tracklist completa di “LUX (Complete Works)”:
- Sexo, Violencia y Llantas
- Reliquia
- Divinize
- Porcelana
- Mio Cristo Piange Diamanti
- Berghain
- La Perla
- Mundo Nuevo
- De Madrugá
- Dios Es Un Stalker (Versión Francotiradora)
- La Yugular
- Focu ‘ranni
- Sauvignon Blanc
- Jeanne
- Novia Robot
- La Rumba Del Perdón
- Memória
- Magnolias
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