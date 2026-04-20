È uscito in digitale “LUX (Complete Works)” (Columbia Records), la versione completa dell’acclamato album “LUX” (certificato ORO in Italia) di ROSALÍA, tra le artiste più influenti e rivoluzionarie della musica contemporanea, vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards.

“LUX (Complete Works)” contiene i 4 brani che fino ad ora erano disponibili solo nelle versioni fisiche dell’album: “Jeanne”, “Novia Robot”, “Dios es un Stalker (versìon Francotiradora)” e il nuovo singolo in dialetto siciliano “FOCU ‘RANNI”, il cui video è online in esclusiva su Apple Music e Spotify.

Tracklist completa di “LUX (Complete Works)”:

Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo Piange Diamanti Berghain La Perla Mundo Nuevo De Madrugá Dios Es Un Stalker (Versión Francotiradora) La Yugular Focu ‘ranni Sauvignon Blanc Jeanne Novia Robot La Rumba Del Perdón Memória Magnolias

Instagram – TikTok – Twitter – YouTube

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia