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Rosalìa: uscito in digitale “Lux (Complete Works)”, la versione completa dell’album “Lux”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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ROSE_DLUX
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È uscito in digitale “LUX (Complete Works) (Columbia Records), la versione completa dell’acclamato album “LUX” (certificato ORO in Italia) di ROSALÍA, tra le artiste più influenti e rivoluzionarie della musica contemporanea, vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards.

LUX (Complete Works)” contiene i 4 brani che fino ad ora erano disponibili solo nelle versioni fisiche dell’album: “Jeanne”, “Novia Robot”, “Dios es un Stalker (versìon Francotiradora)e il nuovo singolo in dialetto siciliano “FOCU ‘RANNI”, il cui video è online in esclusiva su Apple Music e Spotify.

Tracklist completa di “LUX (Complete Works)”:

  1. Sexo, Violencia y Llantas
  2. Reliquia
  3. Divinize
  4. Porcelana
  5. Mio Cristo Piange Diamanti
  6. Berghain
  7. La Perla
  8. Mundo Nuevo
  9. De Madrugá
  10. Dios Es Un Stalker (Versión Francotiradora)
  11. La Yugular
  12. Focu ‘ranni
  13. Sauvignon Blanc
  14. Jeanne
  15. Novia Robot
  16. La Rumba Del Perdón
  17. Memória
  18. Magnolias

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