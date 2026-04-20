Teo Bok: uscito il video del nuovo singolo “Mujer Maravilla”

Venerdì 17 aprile è uscito su tutte le piattaforme il video del nuovo singolo di Teo Bok, Mujer Maravilla, che rappresenta uno dei capitoli più autentici e maturi del percorso artistico del cantautore italo-tedesco.

L’Italia lo ricorda come Matteo Markus Bok, il giovane artista che, tra i 14 e 15 anni, conquistò il pubblico televisivo di Italia’s Got Talent e Sanremo Young.

Oggi, a 22 anni, torna in Italia con una nuova identità artistica, che ha maturato in sei anni grazie ad importanti esperienze tra Stati Uniti e America Latina.

Un ritorno che non rappresenta semplicemente una nuova uscita discografica, ma l’inizio di una nuova fase per l’artista milanese, che ha scelto di riaffacciarsi sul mercato italiano solo dopo aver completato un lungo percorso di ricerca e definizione della propria identità musicale.

Il brano, nato una storia personale, si apre ad un messaggio universale per raccontare la forza delle donne, che non le rende semplicemente invincibili, ma capaci di accettare le cadute, con cicatrici che diventano ali, da dispiegare e volare ancora più alto.

Un brano intimo, potente, ispirato alla madre, che diventa una dedica a tutte le donne che affrontano la vita con determinazione e grazia:

“Volevo raccontare la vulnerabilità e la forza, insieme. Ogni parola nasce da gratitudine, rispetto e amore. Si apre come una ballad a sottolineare una fragilità che resiste, ma poi in un crescendo il ritmo cambia, a disegnare proprio questo nuovo volo verso la vita che non finisce di sorprenderci. Mujer Maravilla è nata pensando a mia madre, ma in studio ho capito che era un brano molto più grande di me, un dono a tutte le donne. Loro sono le protagoniste del video – conclude Teo Bok – in un susseguirsi di immagini che le mettono al centro con tutto il loro splendore, diverse per età, etnia, ma uniche ed irripetibili…Mujer Maravilla!”

La sua musica, unisce sensibilità melodica europea e sonorità pop/latine internazionali, in un vero crossover contemporaneo che sono la sua cifra stilistica.

https://instagram.com/teo.bok?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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