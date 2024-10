Prosegue il viaggio che porterà verso la pubblicazione, il prossimo 1 novembre, di “Van De Best”

Non il solito best of ma una vera e propria raccolta voluta da Davide Van De Sfroos per festeggiare i suoi 25 anni di carriera solista.

“Van De Best” (in uscita per BMG/MyNina) conterrà 49 grandi successi pubblicati dal 1999 al 2015 e reincisi per poterli rendere disponibili nuovamente al pubblico tra cui “YANEZ”, “NEW ORLEANS” (rese disponibili in queste due settimane anche in digitale) e “INFERMIERA”, la nuova versione da oggi online.

È lo storyteller del Lago di Como a spiegare il perché di questa importante uscita: “Mi sono messo in testa di fare un viaggio a ritroso sul sentiero del mio percorso musicale. Ho scelto 49 mie canzoni che ho ricantato e risuonato con l’aiuto di una miriade di musicisti e tre studi di registrazione che lavoravano in contemporanea. Un lavoro molto minuzioso che ci ha permesso di riproporre tanti brani del passato rispettandone lo spirito e la struttura ma regalandogli l’autenticità del presente e del suono di questo tempo”.

Ma non è tutto. Oltre alla musica i fan troveranno molto altro nel box: “All’interno non un semplice libretto, ma una raccolta di pagine nello stile esatto dei miei taccuini, creata in esclusiva con materiale inedito, disegni e foto. Quindi, sono contento di presentarvi il VAN DE BEST. Spero sia di vostro gradimento”.

Ad anticipare l’uscita del “VAN DE BEST” ogni settimana viene pubblicata una traccia in digitale e dopo “YANEZ” (il singolo pubblicato il 16 febbraio 2011 in occasione della partecipazione di DAVIDE VAN DE SFROOS all’edizione n.61 del Festival di Sanremo) e “NEW ORLEANS” è ora la volta di “INFERMIERA”.

“Il viaggio verso l’uscita della mia raccolta continua, oggi tocca a questo brano uscito per la prima volta nel 2014” – racconta Davide.

“Van De Best” è preordinabile su https://DavideVanDeSfroos.lnk.to/VanDeBestPR e oltre alla versione triplo Cd e al box di 5 Vinili (in edizione limitata e numerata) disponibili nei principali store online, è possibile acquistare in esclusiva sullo store BMG e sullo store ufficiale di Davide Van De Sfroos (https://www.davidevandesfroos.it/it/shop) una versione del box di 5 vinili accompagnato da un Golden Ticket valido per 2 persone che darà la possibilità a chi lo acquisterà (ed è già in possesso di un biglietto valido per il concerto) di partecipare alle prove del live dell’Unipol Forum di Assago del 23 novembre.

Il BOX VINILE (in edizione limitata e numerata) contiene: 5 vinili eco-friendly, una stampa autografata e numerata con un disegno esclusivo dell’artista e lo sketch book di Davide (28 pagine con appunti, disegni e schizzi) mentre il BOX CD contiene 3 CD e lo sketch book di Davide (28 pagine con appunti, disegni e schizzi).

Nota per i Vinili eco-friendly:

Per la fabbricazione di questo prodotto innovativo (BioVinyl) viene utilizzato PVC di origine biologica evitando l’uso di petrolio finito. Questo processo di fabbricazione riduce le emissioni di CO2 di circa 90% per il componente PVC.

L’intero processo è soggetto alla certificazione ISCC PLUS, garantisce la tracciabilità delle materie prime di origine biologica lungo l’intera filiera. Pur mantenendo la qualità acustica e ottica identica ai dischi in vinile convenzionali, questo prodotto è 100% riciclabile e può essere utilizzato nell’economia circolare.

Il prossimo 23 novembre Davide Van De Sfroos salirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago (MI) ma questa volta non sarà un semplice concerto ma uno show unico: una vera e propria festa per Van De Sfroos e i suoi fan che avranno modo di condividere con il cantautore più volte vincitore del Premio Tenco le canzoni e la storia di questi 25 anni di carriera solista.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone e su ticketmaster

www.davidevandesfroos.it

www.facebook.com/davidevandesfroosofficial

https://www.instagram.com/davide_van_de_sfroos/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia