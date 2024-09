Lo SPIRIT DE MILAN inizia a colorarsi dei toni caldi e avvolgenti dell’autunno, avvolto in un’atmosfera vintage dai toni dorati e ruggine.

In questo luogo, dove la cultura swing si intreccia con la passione per la bellezza e la tradizione, si celebra l’essenza della “milanesità” e i grandi della tradizione, riscoprendo di volta in volta (e senza mai stancarsi) il fascino senza tempo di Milano.

Questi gli appuntamenti della settimana:

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

Alle 22.00 – SOUVENIRS DE DJANGO con CLAN ZINGARO: il fervore virtuoso e la poesia dell’icona della chitarra elegante e zingara di Django Reinhardt incontrano il gusto della melodia italiana e delle canzoni della swing era passate e presenti.

Prima (ore 21.00) e dopo il concerto (ore 22.30) c’è la possibilità di unirsi a una jam session musicale.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con EMILIO E GLI AMBROGIO: nel loro repertorio propongono le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con BLOW: spettacolo di medley tematici per genere e artista, in un flusso continuo di musica coinvolgente tutta da cantare e ballare in un vero e proprio viaggio musicale. Il repertorio vuole essere un tributo alle più grandi hit mondiali della musica pop, hip hop, r’n’b rock e dance.

A seguire Dj Set con Dj Daniele.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 21 SETTEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con LUCY’S PIE TINY ORCHESTRA: stile ed eleganza, energia e ritmo, tradizione e modernità… la loro musica fonde lo stile dei grandi degli anni 30 e l’effervescenza dei contemporanei.

A seguire Swing Dj set con Swinging Simon.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Ingresso gratuito.

Alle 21.30 – SPIRIT IN BLUES con THE GUITAR BLASTERS: Un repertorio vario ed energico, composto da brani originali

e cover, spaziando tra il blues più classico al rockin’ blues, al R&B, al soul ed al rock’n roll ispirato, come nelle migliori

tradizioni, dai grandi artisti d’oltreoceano che hanno fatto la storia di questi generi.

Alle 21 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti.

Ingresso gratuito.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN.

Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

